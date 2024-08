Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 39,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 44,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,94 mln zł wobec 35,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,87 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 110,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 66,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 71,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 239,06 mln zł w porównaniu z 222,94 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 73,49 mln zł wobec 78,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2024 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto [ogółem] wynoszący 67,2 mln zł (-5,3 mln zł, tzn. -7,3% w stosunku do zysku netto po drugim kwartale 2023 r.), co było przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 174,3 mln zł (+13,0 mln zł, tzn. +8,1%) przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży do wysokości 239,1 mln zł w pierwszym półroczu 2024 r. w porównaniu do 222,9 mln zł w tym samym okresie 2023 r. (+16,1 mln zł, tzn. +7,2% ). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 58,1 mln zł (-4,1 mln zł, tzn. -6,5% w stosunku do 6 miesięcy 2023 r.)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie 6 miesięcy 2024 r. zwiększyły się w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym półroczu 2024 r. i wyniosły 239,1 mln zł (+16,1 mln zł, tzn. +7,2% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r.). Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2024 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym, które wyniosły 95,4 mln zł (+15,7 mln zł, tj. +19,7%), spadek natomiast odnotowały przychody z segmentu rynku towarowego, które w okresie 6 miesięcy 2024 r. wyniosły 79,1 mln zł (-2,0 mln zł, tj. -2,5%)” – czytamy dalej.

Głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (39,9%), obrotu na rynku towarowym (17,8%) a także sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych na rynku finansowym (13,6%). W analogicznym okresie 2023 r. udział tych kategorii przychodów wyniósł odpowiednio 35,8%, 18,7%, 13,6%, podała też GPW.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 102,4 mln zł wobec 88,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews