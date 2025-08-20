Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 57,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 35,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 52,9 mln zł wobec 30,02 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA grupy kapitałowej GPW w drugim kwartale 2025 roku wyniosła 62,4 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r. Marża EBITDA sięgnęła poziom nienotowany od trzech lat 43,3%, poprawiając się o 7,2 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,07 mln zł wobec 120,87 mln zł rok wcześniej.

Przychody w segmencie rynku finansowego wzrosły o 23,7% r/r, osiągając 95,2 mln zł, głównie dzięki rekordowym obrotom sesyjnym na głównym rynku GPW.

„Na rynku towarowym w drugim kwartale utrzymały się pozytywne tendencje. Wyższe przychody Towarowej Giełdy Energii były efektem wzrostu obrotu gazem zarówno na rynku spot, jak i terminowym, co odzwierciedla rosnącą rolę tego surowca w krajowym miksie energetycznym. W rezultacie przychody Grupy w segmencie rynku towarowego zwiększyły się o 12,5% r/r, osiągając 44,4 mln zł” – czytamy dalej.

Koszty operacyjne Grupy w drugim kwartale wyniosły 90,6 mln zł, rosnąc o 8,1% r/r. Był to piąty z rzędu kwartał, w którym dynamika przychodów przewyższała tempo wzrostu kosztów. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł o 6,4 pkt proc. r/r do 62,9%. To najniższy wynik od ponad trzech lat, podkreślono także.

W I poł. 2025 skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108,18 mln zł wobec 75,15 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 276,38 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 239,06 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 117,07 mln zł wobec 81,3 mln zł zysku rok wcześniej.

„Rekordowe przychody Grupy w pierwszej połowie 2025 roku idą w parze z historycznymi notowaniami głównych indeksów. Konsekwentnie kontrolujemy koszty operacyjne i wzmacniamy fundamenty rynku, który powinien stać się coraz silniejszym źródłem kapitału dla polskich firm inwestujących, rozwijających się i wdrażających innowacje” – skomentował prezes Tomasz Bardziłowski, cytowany w komunikacie.

24 kwietnia indeks WIG po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 100 tys. punktów, a drugi kwartał zakończył na poziomie blisko 105 tys. punktów.

„W kolejnych tygodniach utrzymała się tendencja wzrostowa. 19 sierpnia na zamknięciu notowań indeks WIG osiągnął rekordowy poziom 111 227 punktów, natomiast 8 sierpnia indeks WIG20 zakończył sesję na poziomie 3 022 punktów, przekraczając tym samym po raz pierwszy od ponad 17 lat barierę 3 tys. punktów. Od początku 2025 roku warszawski parkiet należy do najsilniejszych rynków akcji na świecie, a główne indeksy zyskały już ponad 36%” – podkreślono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 217,61 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 106,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews