Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opracowała Program Wsparcia Migracji do centrum danych GPW WATS, podała giełda. W ramach programu domy i biura maklerskie będą mogły korzystać z rabatów za wcześniejsze podłączenie się do środowiska testowego nowego systemu transakcyjnego GPW.

„Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opracowała Program Wsparcia Migracji do centrum danych GPW WATS, który związany jest z umiejscowieniem autorskiego systemu transakcyjnego GPW – Warsaw Automated Trading System (WATS) w nowym centrum danych. Nowy program jest jednym z elementów wsparcia przez GPW uczestników rynku w dostosowaniu do nowej infrastruktury giełdowej” – czytamy w komunikacie.

W ramach nowego programu GPW udzieli członkom giełdy miesięcznych rabatów od opłat technologicznych od momentu podłączenia do Centrum Danych GPW WATS. Program Wsparcia potrwa od listopada 2023 r. do listopada 2024 r., podano.

Giełda podkreśla, że program skierowany jest do wszystkich członków giełdy, którzy są uprawnieni do działania łącznie na głównym rynku GPW, NewConnect oraz Catalyst.

„Każdy członek musi złożyć wniosek o zakwalifikowanie do Programu. Podstawą do naliczenia rabatu będzie należna i opłacona faktura związana z podłączeniem do Centrum Danych GPW WATS. Dostawcą nowoczesnego centrum danych jest firma Equinix, jeden z największych dostawców centr danych i rozwiązań kolokacyjnych na świecie” – czytamy również.

GPW WATS to tworzony od podstaw nowy system informatyczny, nowoczesna, kompletna multi-asset’owa platforma transakcyjna, która ma zastąpić dotychczas eksploatowany system centralny GPW. Nowy system będzie mógł być również wykorzystywany przez inne spółki grupy GPW oraz sprzedawany podmiotom zewnętrznym w formie licencji na oprogramowanie, jak i usług świadczonych z jego wykorzystaniem.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews