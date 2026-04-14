Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad wprowadzeniem do notowań na warszawskim parkiecie ETF na firmy z ekspozycją na odbudowę Ukrainy, poinformował ISBnews członek zarządu GPW Michał Kobza.

„Pracujemy nad wprowadzeniem na warszawską Giełdę kolejnego tematycznego ETF. Tym razem byłby to ETF sektorowy grupujący firmy z ekspozycją na odbudowę Ukrainy. W ciągu kilku tygodni będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat” – powiedział ISBnews Kobza podczas Polish Ukrainian Financial Summit organizowanego przez GPW, InnerValue i MSPPU.

Dodał, że GPW pracuje ponadto nad prezentowaniem swojej oferty spółkom ukraińskim oraz jednostkom samorządu terytorialnego (JST) z Ukrainy.

„Prowadzimy działania edukacyjne skierowane na rynek ukraiński w zakresie rozwoju rynku kapitałowego, pozyskiwania finansowania przez sektor zarówno prywatny i publiczny (JST). Wcześniej na GPW wchodziły firmy z tradycyjnych sektorów, teraz mówimy o potencjalnych ofertach firm technologicznych, defence czy dual use. Warszawska giełda jest naturalnym partnerem zarówno dla krajowych podmiotów, które będą angażować się w odbudowę Ukrainy, jak i dla ukraińskich przedsiębiorców poszukujących kapitału na rozwój” – wskazał członek zarządu GPW.

Grupa kapitałowa GPW to operator infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews