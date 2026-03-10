Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła analizy prowadzone w ramach testów na utratę wartości aktywów i przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2025 rok odpisów, których szacowany negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto wyniesie ok. 10,7 mln zł. W ocenie zarządu zdarzenia te nie będą miały wpływu na realizację polityki dywidendowej i wysokość wypłaty dywidendy za ubiegły rok.

Odpisy dotyczą pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz innych aktywów w spółkach zależnych GPW DAI oraz GPW Logistics, związanych z projektami spoza podstawowej działalności GPW, zainicjowanymi w ramach poprzedniej strategii spółki w latach 2020-2021 (9,1 mln zł) oraz oprogramowania wspierającego procesy kontrolingowe w GPW (1,6 mln zł), czytamy w komunikacie.

Grupa Kapitałowa GPW to operator infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

