Rejestracja do Index Investment Challenge – największego konkursu inwestycyjnego dla studentów z całej Polski – rozpoczyna się dziś i potrwa do 4 kwietnia. Gra będzie się toczyć na platformie GPWtr@der, która pozwala na symulowane inwestycje w instrumenty finansowe, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

„Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, współpracujący z Kołem Naukowym Rynku Kapitałowego ‚Index’, zapraszają studentów z całej Polski do udziału w V edycji konkursu inwestycyjnego Index Investment Challenge (IIC). Jest to największa w Polsce inwestycyjna gra giełdowa dla studentów, dzięki której możesz pogłębić wiedzę na temat finansów i ekonomii bez ponoszenia ryzyka” – czytamy w komunikacie.

W IIC mogą wziąć udział osoby w wieku 19-26 lat będące studentami dowolnej uczelni wyższej w Polsce, niezależnie od kierunku studiów. Gra jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy nie mają doświadczenia z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz giełdy.

„Gamifikacja wkracza we wszystkie obszary naszego życia. Systemy motywacyjne dla pracowników czy wspieranie uczenia się na wszystkich poziomach edukacji, to tylko niektóre zastosowania grywalizacji. GPW od lat wpisuje się w ten trend. W naszej Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej uczyło się przez granie ponad 280 tys. uczniów z całej Polski. Naturalną kontynuacją kształcenia poprzez zabawę i rywalizację jest gra inwestycyjna IIC, w której poza satysfakcją można wygrać atrakcyjne nagrody. Dzięki takiej formule konkursu możemy pokazać studentom, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, a w szczególności – jakie mechanizmy rządzą Giełdą Papierów Wartościowych. To świetna okazja, aby sprawdzić w praktyce swoje umiejętności inwestycyjne i to bez ponoszenia ryzyka utraty własnych oszczędności” – powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Konkurs Index Investment Challenge będzie odbywał się na platformie GPWtr@der. Każdy uczestnik będzie dysponować jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. W pierwszym miesiącu uczestnicy będą mogli inwestować w akcje spółek wchodzących w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w ETF-y. W dalszej części konkursu uczestnicy będą mogli lokować wirtualne środki również w kontrakty terminowe notowane na GPW.

„Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka, w której weźmie udział 10 najlepszych uczestników, odbędzie się 8 czerwca br. w Sali Notowań GPW. Podczas Finału nagrodzimy pięciu najlepszych uczestników nagrodami pieniężnymi, a każdy uczestnik otrzyma członkostwo Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych” – czytamy dalej.

Nagrodzonych zostanie 10 pierwszych uczestników, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zamknięcia Gry. Zwycięzca otrzyma 6 500 zł oraz płatny staż na GPW. Ponadto, nagrodzone zostanie koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu. Łączna pula nagród wyniesie ok. 30 tys. zł, w tym płatne staże na GPW i vouchery umożliwiające bezpłatny udział w kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”, a także vouchery dla najlepszego Koła Naukowego uprawniające do bezpłatnego udziału w kursach Szkoły Giełdowej, podano także.

Formularze rejestracyjne i regulamin konkursu znajdują się na stronie iichallenge.gpw.pl.

Harmonogram projektu zakłada, że 4 kwietnia zakończy się rejestracja uczestników, w dniach 29 marca – 2 kwietnia odbędzie się gra testowa, zaś w dniach 5 kwietnia – 28 maja – gra inwestycyjna. Finał i Gala Finałowa Konkursu są zaplanowane na 8 czerwca 2021 r.

Organizatorem konkursu jest Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem Strategicznym projektu jest PKN Orlen. Partnerem Technologicznym – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pomysł na zorganizowanie tej inicjatywy pochodzi z Koła Naukowego „Index”, które działa przy UE w Krakowie i jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Partnerem Głównym konkursu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Partnerami konkursu są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, CFA Society Poland oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Honorowy patronat nad projektem objęło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja im. Lesława Pagi oraz IZFiA.

Źródło: ISBnews