Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniósł 22% w 2021 r. (o 3 pkt proc. mniej r/r). Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 88% obrotów (spadek o 4 pkt proc. r/r), podała giełda.

„W 2021 r. największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW, tak jak w poprzednich latach, wygenerowali inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 57%, o 1 pkt proc. więcej niż w 2020 r. W II półroczu 2021 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 58% obrotów, o 3 pkt proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II połowie 2021 r. wyniósł 21%, czyli tyle samo, co w I połowie 2021 r., ale o 2 pkt proc. więcej niż w całym 2020 r. W 2021 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 22% obrotów na głównym rynku GPW, o 3 pkt proc. mniej r/r i o 3 pkt proc. mniej półrocze do półrocza” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect największy udział w obrocie w 2021 r. stanowili inwestorzy indywidualni. Wyniósł on 88%, co oznacza spadek o 4 pkt proc. wobec 2020 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 6% obrotów, o 2 pkt proc. więcej niż w 2020 r., a instytucjonalni 7% (o 3 pkt proc. więcej r/r), wskazano także.

W 2021 r. na rynku derywatów, oprócz krajowych inwestorów indywidualnych, wiodącą rolę odegrali również inwestorzy instytucjonalni. Instytucje krajowe po raz pierwszy od 10 lat wygenerowały największe ze wszystkich grup inwestorów obroty na rynku kontraktów terminowych – ich udział w 2021 r. wyniósł 41%, o 5 pkt proc. więcej niż w 2020 r. Udział w obrotach opcjami inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 5 pkt proc. r/r do 25%. W 2021 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 32% (-9 pkt proc. r/r) w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi, a opcjami na poziomie 40% (-4 pkt proc. r/r). Udział inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami wzrósł o 4 pkt proc. r/r do 27% i był historycznie rekordowym wynikiem. Na rynku opcji inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 35% obrotów, co stanowi spadek o 1 pkt proc. w stosunku do 2020 r. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49% i 51%.

„Na rynku obligacji Catalyst główną rolę w obrotach odgrywają instytucje krajowe, które wygenerowały najwyższy udział od 2015 r. W 2021 r. wyniósł on 73% wobec 63% w 2020 r. Inwestorzy indywidualni odpowiadali za 26% obrotów (-11 pkt proc. r/r), natomiast inwestorzy zagraniczni za 1%, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do wyniku z 2020 r.” – zakończono.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

