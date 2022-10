Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawarła umowę z Towarową Giełdą Energii (TGE) – swoją spółką zależną – na mocy której udzieli TGE odnawialnej pożyczki do 100 mln zł, podała spółka.

Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30 września 2023 r. (z możliwością prolongowania terminu jej obowiązywania na kolejny okres, jednak nie dłużej niż do 30 września 2024 r.), co będzie zależne od sytuacji na międzynarodowym rynku energii elektrycznej i potrzeb płynnościowych TGE, zaznaczono.



„TGE będzie mieć możliwość wykorzystania środków z pożyczki w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagać sytuacja rynkowa. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej” – czytamy w komunikacie.



100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews