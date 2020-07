Spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – GPW Ventures, oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, którego celem będzie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce za pomocą innowacyjnych rozwiązań, poinformowała GPW. KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie spółce GPW Ventures do 25 mln zł w 2020 r. oraz – w razie potrzeby i możliwości – kolejne środki w latach następnych.

„Misją GPW Ventures jest przyciąganie na rynek kapitałowy poprzez oferowanie finansowania zanim nastąpi debiut na giełdzie. Powołując GPW Ventures zakładaliśmy zwiększenie dostępności finansowania dla mikro-, małych i średnich firm poprzez fundusze VC. Liczymy, że działania spółki wpłyną na zaktywizowanie MŚP do wejścia na giełdę. Słuszność naszej inicjatywy potwierdzają plany Komisji Europejskiej, która zapowiedziała utworzenie specjalnego funduszu publiczno-prywatnego wspierającego IPO małych i średnich przedsiębiorstw” – powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Według niego, współpraca z KOWR umożliwi wejście na drogę do upublicznienia firmom oferującym rozwiązania dla rolnictwa.

„W ostatnich latach polska branża rolno-spożywcza stała się istotnym graczem globalnym i stałe podnoszenie jej konkurencyjności i innowacyjności jest warunkiem dalszego rozbudowywania pozycji na rynkach światowych” – dodał Dietl.

GPW Ventures działa jako fundusz-funduszy (ang. fund-of-funds), który lokuje środki, powierzone mu przez inwestorów, na zasadach rynkowych w funduszach VC. Wśród nich wybiera takie, których strategia zakłada inwestowanie w MŚP lub wychodzenie z inwestycji poprzez ofertę prywatną, poprzedzającą ofertę publiczną (Pre-IPO), IPO a także – w przypadku kilku rund inwestycyjnych – wtórną ofertę publiczną (SPO) – zarówno na Głównym Rynku, jak i na NewConnect.

„List intencyjny z KOWR jest tylko pierwszym krokiem dużej inicjatywy, a branża rolnicza – pierwszym jej uczestnikiem. W działalności GPW Ventures stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy wyznaczone przez Invest Europe, a także Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dążymy więc do tego, aby zostać kolejnym podmiotem eco-systemu, który skutecznie wspiera finansowanie innowacji i technologii na szeroko rozumianym rynku kapitałowym” – powiedział GPW Ventures Piotr Gębala.

„Polacy to zdolny naród, ale często traciliśmy wiele pomysłów przez brak środków finansowych. Teraz uzyskamy nowoczesne narzędzie do wspierania innowacyjnych pomysłów, które w połączeniu z potencjałem polskiego rolnictwa i doświadczeniem rolników pozwoli na profesjonalną, biznesową ocenę projektów. Współpraca GPW Ventures i KOWR to początek nowej jakości w rolnictwie” – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem współpracy GPW Ventures i KOWR jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie, a także obszarów wiejskich poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych, w tym za pośrednictwem funduszy venture capital (VC). W ramach projektu GPW Ventures utworzy dla KOWR dedykowany fundusz inwestycyjny – Fundusz KOWR Ventures, którego jedynym inwestorem będzie KOWR, a zarządzany on będzie przez GPW Ventures, podano także.

„Powołanie Funduszu jest już drugą w tym roku inicjatywą GPW i KOWR, która ma na celu rozwój rolnictwa w Polsce. Giełda, która jest sercem rynku kapitałowego, zapewni fachowość i niezbędną wiedzę przy wyborze oraz przeprowadzaniu inwestycji przez Fundusz KOWR Ventures. Jesteśmy dumni, że GPW tak szybko rozwija się, wchodząc w nowe obszary biznesowe oraz podejmuje się nowych wyzwań w kolejnych sektorach gospodarki” – powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie spółce GPW Ventures do 25 mln zł w 2020 r. oraz w razie potrzeby i możliwości kolejne środki w latach następnych. Aktywa powierzone Funduszowi KOWR Ventures zostaną przeznaczone na inwestycje w przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z poprawą konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększaniem rentowności gospodarstw rolnych, wspieraniem efektywnego gospodarowania zasobami i przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatycznym, w tym OZE, czy rozwojem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, podano także.

„Fundusz KOWR Ventures będzie skierowany do podmiotów funkcjonujących w szeroko pojętym obszarze rolnictwa lub takich, które oferują rozwiązania dla tego rynku. Do tej pory trudno nam było oceniać innowacyjność pomysłów, które do nas trafiały, z perspektywy biznesowej. Teraz, dzięki wysokim kompetencjom w obszarze inwestycji i technologii GPW Ventures, będziemy mogli efektywnie wykorzystać potencjał polskiego przemysłu na rzecz rolnictwa” – powiedział zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia.

Fundusz KOWR Ventures będzie wspierał realizacje działań innowacyjnych i rozwojowych związanych z innowacjami technologicznymi, produktowymi, procesowymi, organizacyjnymi i marketingowymi.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews