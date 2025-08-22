Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozszerza ofertę rynku GlobalConnect o osiem nowych spółek z USA i Niemiec – od 26 sierpnia inwestorzy będą mogli kupować na GPW akcje globalnych marek, takich jak Berkshire Hathaway, The Boeing Company, The Procter & Gamble Company, Palantir Technologies, Robinhood Markets, Take-Two Interactive Software, Uber Technologies, Rheinmetall, podała giełda. Na rynku GlobalConnect notowane będą łącznie 44 spółki.

„26 sierpnia oferta rynku akcji zagranicznych GPW GlobalConnect poszerzy się o kolejne spółki z USA i Niemiec: Berkshire Hathaway, The Boeing Company, The Procter & Gamble Company, Palantir Technologies, Robinhood Markets, Take-Two Interactive Software, Uber Technologies oraz Rheinmetall. Decyzja o ich wprowadzeniu została podjęta na wniosek wprowadzającego animatora rynku – Santander Biura Maklerskiego” – czytamy w komunikacie.

Nowe podmioty reprezentują kluczowe sektory światowej gospodarki i należą do indeksów S&P 500, Nasdaq-100 oraz DAX. Notowania prowadzone są w polskich złotych, co ogranicza koszty przewalutowania i ułatwia inwestorom realizację transakcji. Wraz z tym rozszerzeniem, liczba spółek dostępnych na rynku GlobalConnect wzrośnie do 44, wskazano w informacji.

W materiale podkreślono, że w ostatnich miesiącach rynek ten notuje rekordowe wyniki. W lipcu wartość obrotów sięgnęła 15,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 2,8 mln zł, co oznacza niemal sześciokrotny wzrost. Za dynamicznym rozwojem stoją zarówno sprzyjająca koniunktura, jak i coraz szerszy dostęp do akcji globalnych marek. Tylko w maju do obrotu wprowadzone zostały akcje pięciu spółek z Danii i Szwecji: Carlsberg, H&M, Novo Nordisk, Vestas Wind Systems oraz Volvo.

„Cieszy nas rosnące zainteresowanie tym rynkiem. Widzimy, że wraz z poszerzaniem listy dostępnych spółek, zwiększa się nie tylko liczba transakcji, ale i zaangażowanie inwestorów. Naszym celem jest dalszy rozwój GlobalConnect i konsekwentne zwiększanie jego atrakcyjności dla krajowego rynku kapitałowego. Rynek ten staje się coraz ciekawszym elementem naszej oferty, odpowiadającym na potrzeby inwestorów szukających dostępu do globalnych marek” – skomentował senior account manager, Dział Rozwoju Rynku, GPW Marcin Gruba, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews