Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadziła do obrotu dwa nowe certyfikaty strukturyzowane Tracker oparte na giełdowych indeksach EURO STOXX 50 Net Return oraz STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Return, podała giełda. Emitentem certyfikatów jest ING N.V.

„Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dostępne są nowe certyfikaty strukturyzowane Tracker oparte na giełdowych indeksach EURO STOXX 50 Net Return oraz STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Return. EURO STOXX 50 Net Return to główny europejski indeks giełdowy, w którego skład wchodzą akcje 50 największych spółek z krajów w strefie euro, takich jak Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia i Hiszpania. Z kolei STOXX Europe 600 Oil & Gas skupia się na spółkach wydobywających i przetwarzających ropę naftową i gaz” – czytamy w komunikacie.

Certyfikaty Tracker to produkty inwestycyjne, które śledzą i ściśle naśladują zachowanie instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Są to instrumenty przeznaczone głównie dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym, ale nie wyklucza to możliwości aktywnego inwestowania przy ich wykorzystaniu. Zmiany ceny tych instrumentów są takie jak zmiany cen instrumentu bazowego. Certyfikaty Tracker notowane są w złotych, a to oznacza, że inwestorzy otrzymują możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych bez konieczności przewalutowania, podano.

Od kwietnia 2024 roku w ofercie GPW znajdują się również wyemitowane przez ING N.V. certyfikaty Tracker oparte na kursie indeksu DAX Net Return, czyli głównego niemieckiego indeksu giełdowego, w którego skład wchodzą akcje 40 największych i najbardziej aktywnie handlowanych spółek notowanych na giełdzie XETRA we Frankfurcie.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews