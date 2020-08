Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła okres pilotażu „Platformy Żywnościowej” prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii (TGE) i jednocześnie zdecydowała o przedłużeniu zwolnienia z opłat giełdowych na rynku rolnym do końca września 2020 r., podała spółka.

„Z dniem 31 sierpnia br. dobiega końca pilotaż ‚Platformy Żywnościowej’, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i grupę kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie. Do końca trwania pilotażu uczestnicy rynku rolnego pozostają zwolnieni z opłat giełdowych. Jednocześnie GK GPW podjęła decyzję o wydłużeniu tego okresu do końca września br.” – czytamy w komunikacie.

Zakończenie okresu pilotażowego RTRS oznacza, że od 1 września br. będzie on prowadzony przez Towarową Giełdę Energii, spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na zasadach komercyjnych. W ramach promocji rynku rolnego oraz w celu zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w rynku, po okresie żniw, GK GPW podjęła decyzję o zwolnieniu z pobierania opłat giełdowych na rynku rolnym do końca września.

„Platforma żywnościowa to pionierski, nowatorski projekt, który wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy rynku. Choć pandemia koronawiursa w pewnym stopniu ograniczyła nasze plany biznesowe w okresie pilotażowym, planujemy realizować je i pozyskać jeszcze więcej uczestników RTRS w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, zamierzamy wprowadzać do obrotu kolejne produkty oraz umożliwić handel kontraktami terminowymi na towary rolno-spożywcze” – powiedział członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło KOWR jako podległej instytucji wykonawczej koordynację wdrożenia projektu Platforma Żywnościowa. KOWR jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS). Środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews