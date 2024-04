Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła dokument informacyjny B-Act, podejmując uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółka liczy na debiut na giełdzie jeszcze w tym miesiącu, podał B-Act.

„Bardzo się cieszymy, że jesteśmy o krok od debiutu na rynku NewConnect. Cieszymy się również, że proces upublicznienia naszej spółki przebiega sprawnie i zgodnie z zapowiedziami zarządu z zeszłego roku, tak samo jak realizowane przez nas założenia odnośnie nowych kontraktów, o których mówiliśmy inwestorom podczas trwania oferty publicznej naszych akcji. Cały czas uczestniczymy w różnych przetargach i prowadzimy rozmowy związane z kolejnymi przedsięwzięciami w interesujących nas obszarach inwestycyjnych. Z niecierpliwością czekamy na wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Chcemy, aby miał on miejsce jeszcze w tym miesiącu” – powiedział prezes Adam Białachowski, cytowany w komunikacie.

Od początku roku spółka zawarła ważne umowy, z których łącznie może otrzymać wynagrodzenie w wysokości od 28 do 40 mln zł brutto (ostateczna wartość zostanie ustalona po podpisaniu umów z wykonawcami robót i dostawcami). Projekty skupiają się m.in. na rozbudowie infrastruktury krytycznej, która umożliwi zaopatrzenie w gaz największej na Śląsku elektrowni w Rybniku, gdzie spółka realizuje usługi nadzoru inwestorskiego, nadzoru przyrodniczego oraz zarządza realizacją inwestycji czy też pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wybranymi zadaniami w ramach przebudowy lotniska w Świdwinie, gdzie mają stacjonować polskie myśliwce F-35, wymieniono także.

„Debiut na rynku NewConnect to z jednej strony podsumowanie dotychczasowej, ponad już trzydziestoletniej aktywności spółki na rynku budowlanym, z drugiej to krok w kierunku przyszłości, która ma być nie tylko skoncentrowana na rozwijaniu obecności w dobrze znanych segmentach działalności, ale także odważnym wchodzeniem w nowe obszary związane z energetyką czy szeroko rozumianą obronnością oraz rynkami zagranicznymi. Przed nami wiele wyzwań, także tych terminowych, które niesie za sobą Krajowy Plan Odbudowy, ale w naszym przypadku presja czasu i skala oczekiwań nie jest czymś wyjątkowym. B-Act jest przygotowany do współpracy przy realizacji najbardziej złożonych inwestycji” – powiedział prezes.

„Debiut na rynku NewConnect, to ważna cezura w naszej historii. Liczymy, że obecność na giełdzie pozwoli nam na zwiększenie rozpoznawalności i będzie istotnym krokiem w naszym rozwoju nie tylko w kraju, ale także na rynkach międzynarodowych – zarówno tych bliskich czarnomorskich, jak i dalszych, azjatyckich” – dodał dyrektor generalny Miron Klomfas.

B-Act to firma inżyniersko-konsultingowa, której działalność skupia się na wspieraniu branży budowlanej w zarządzaniu projektami i sporami budowlanymi. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Ukrainie, Rumunii, w krajach bałtyckich, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie.

Źródło: ISBnews