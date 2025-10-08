Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o przesunięciu produkcyjnego uruchomienia systemu GPW WATS. Decyzja zapadła po analizie wyników dotychczasowych testów i próby generalnej przeprowadzonej 4 października. Nowy harmonogram wdrożenia zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu kilku tygodni, podała Giełda.

Próba generalna była pierwszym obowiązkowym testem dla wszystkich Członków Giełdy. W jej trakcie wykonano migrację z systemu UTP do GPW WATS oraz przetestowano plan ciągłości notowań, w tym scenariusz awarii i przywrócenia obrotu w ośrodku zapasowym. Próba generalna i wcześniejsze testy pozwoliły zidentyfikować obszary wymagające dopracowania w szczególności w zakresie nadzoru sesji, obsługi sytuacji awaryjnych, parametryzacji systemu oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych testów funkcjonalnych i wydajnościowych, czytamy w komunikacie.

„To odpowiedzialna decyzja poprzedzona analizą wyników testów i wskaźników gotowości po stronie GPW. Przesunięcie wdrożenia systemu pozwoli osiągnąć wyższy poziom jego wydajności i funkcjonalności, a także uwzględni dodatkowe potrzeby zmian zgłoszone przez Członków Giełdy” – skomentował wiceprezes Sławomir Panasiuk, cytowany w materiale.

Dalszy harmonogram prac nad wdrożeniem GPW WATS zostanie wypracowany wspólnie z Komitetem Wdrożenia obejmującym przedstawicieli Członków Giełdy i instytucji współpracujących. Nowy harmonogram wdrożenia zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Do czasu przełączenia, UTP pozostaje stabilnym systemem transakcyjnym. GPW utrzymuje obowiązujące procedury ciągłości działania (BCP), podkreślono także.

Projekt GPW WATS prowadzony był od lipca 2019 roku jako projekt badawczo-rozwojowy z dofinansowaniem NCBiR. Wytworzony w ramach projektu system transakcyjny GPW WATS w sierpniu 2024 roku (według opinii niezależnego audytora – globalnej firmy doradztwa technologicznego) dostarczał po pięciu latach prac około 80% wymagań funkcjonalnych bez rozpoczętych prac integracyjnych.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, oprócz dokończenia wytworzenia systemu w zakresie wymagań funkcjonalnych, realizowane były intensywne prace związane z dostosowaniem i integracją kilkunastu systemów po stronie GPW, które łącznie z systemem transakcyjnym stanowią architekturę niezbędną do obsługi notowań i dystrybucji informacji. Prowadzono również równolegle prace w zakresie likwidacji „długu technologicznego”, które wymagały znaczących inwestycji w infrastrukturę oraz nowego centrum przetwarzania danych. Celem projektu GPW WATS pozostaje niezawodna i skalowalna platforma dopasowana do oczekiwań uczestników rynku, wspierająca rozwój oferty GPW w długim horyzoncie, przypomniano także.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews