Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B spółki Baseig, podmiotu rozwijającego rozwiązania w obszarze AI-commerce i wspierającego influencerów w budowaniu marek, podała spółka.

„Decyzja GPW to dla nas symboliczny moment – kolejny krok przybliżający Baseig do debiutu giełdowego, który planujemy w najbliższym czasie. Cieszymy się, że możemy wejść na rynek publiczny, co wzmocni naszą transparentność i otworzy nowy rozdział w rozwoju spółki” – powiedział prezes Kamil Stanek, cytowany w komunikacie.

Baseig działa w modelu AI-commerce, oferując twórcom narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają ich w procesie tworzenia marek – od projektowania i analizy trendów po sprzedaż i logistykę, przypomniano.

„Spółka planuje kontynuować dynamiczny wzrost w obszarze AI-commerce, rozwijać portfolio współpracujących twórców oraz w pierwszej połowie 2026 roku zaprezentować flagowy produkt – Baseig AI, autorskie rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które ma zrewolucjonizować sposób, w jaki influencerzy tworzą i skalują swoje marki” – czytamy dalej.

W czerwcu br. spółka zakończyła ofertę publiczną akcji przeprowadzoną na Platformie Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC, pozyskując od inwestorów ponad 2 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój autorskiej technologii Baseig AI, ekspansję zagraniczną oraz dalsze wspieranie twórców w budowaniu i skalowaniu ich marek, przypomniano.

Baseig rozwija technologię sprzedażową opartą na sztucznej inteligencji, wspierającą twórców internetowych w budowie własnych marek modowych. System Baseig.com umożliwia influencerom regularną sprzedaż limitowanych kolekcji odzieży – z pełną obsługą projektową, produkcyjną, logistyczną i marketingową. Obecnie spółka działa na ponad 20 rynkach, w tym w USA, Niemczech, Skandynawii, Australii czy Nowej Zelandii.

Źródło: ISBnews