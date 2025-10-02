Green Factory sfinalizowała umowę nabycia trzech spółek Eisberg od Bell Food Group – w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, dzięki czemu przychody Green Factory przekroczą 1,3 mld zł, podała spółka.

Na mocy umowy z Bell Food Group do Green Factory dołączyły zakłady Eisberg zlokalizowane w Legnicy, węgierskim Gyál i rumuńskim Pantelimon. Jest to następny etap rozwoju firmy po dokonanych wcześniej akwizycjach spółek w Ukrainie, na Litwie i na Węgrzech. Połączenie sił pozwoli zaoferować szersze portfolio, większą elastyczność i bezpieczeństwo dostaw w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, podano w komunikacie.

„Od niemal trzech dekad rozwijamy Green Holding w oparciu o model 'od pola do stołu’. Finalizacja tej transakcji przez Green Factory pozwala nam przekroczyć granice i skalę, jakiej jeszcze kilka lat temu nawet nie zakładaliśmy. Stajemy się jednym z liderów w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii świeżych warzyw i sałat oraz gotowych sałatek. To dla całej Grupy przełomowy moment i początek kolejnego etapu wzrostu opartego na jakości, innowacjach i odpowiedzialności” – powiedział właściciel i CEO Green Holding Artur Rytel, cytowany w materiale.

Po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód regulacyjnych, przejęte podmioty stały się częścią Grupy Green Holding, do której należy Green Factory. Wraz z zagranicznymi spółkami zależnymi Green Factory umocni swoją pozycję w 12 krajach regionu, dostarczając produkty dla milionów konsumentów każdego dnia z 8 fabryk w regionie CEE, w których pracuje ponad 1,5 tys. osób, wymieniła spółka.

Green Factory, producent w kategorii świeżych warzyw, sałat i gotowych dań roślinnych, jest polską firmą rodzinną i wiodącą spółką Grupy Green Holding.

Źródło: ISBnews