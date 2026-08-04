Green Lanes planuje osiągnięcie break even i przeniesienie notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II półroczu przyszłego roku, poinformował wiceprezes Jacek Kramarz.

„W 2026 roku planujemy wyprodukować ponad 3 tys. belek Strumber – ok. 270 m3. Natomiast w 2027 chcemy skokowo zwiększyć produkcję i przy osiągnięciu założonych parametrów optymalizacji przewidujemy wolumen produkcji ok. 27 tys. belek Strumber (ok. 2400 m3) i cel w średnim terminie 3 tys. belek miesięcznie. Break even zakładamy przy produkcji 250 m3 belek Strumber miesięcznie i spodziewamy się, że będziemy ten poziom osiągać w 2027” – powiedział Kramarz podczas Investor Day spółki.

Dodał, że Green Lanes jednocześnie upraszcza strukturę grupy z jedną spółką zależną The True Green, a docelowo będzie funkcjonować wyłącznie w strukturze spółki matki.

„Szykowane jest też utworzenie Komitetu Audytu, aby przygotować spółkę do przeniesienia na rynek główny GPW. Myślimy, że mogłoby się to odbyć w II połowie 2027, ale nasz priorytet to komercjalizacja i skalowanie biznesu. Chcemy, żeby rosnące przychody były głównym źródłem finansowania naszej działalności” – zaznaczył wiceprezes Green Lanes.

W III kw. bieżącego roku spółka rozpoczęła produkcję w systemie ciągłym, a produkt ma powtarzalne parametry.

„Ukończyliśmy rozruch głównej linii i rozpoczęła się produkcja ciągła belek Strumber. Capex na dostosowanie, umaszynowienie i zakup zakładu wyniósł ok. 15 mln zł. Finalizowany jest capex uzupełniający na produkcję płyt wielowarstwowych i optymalizacja procesów” – wymienił Kramarz.

Wskazał, że łączny pipeline w ramach komercjalizacji to ok. 250 podmiotów, które potwierdziły zainteresowanie produktem spółki.

„Nasz główny rynek to Polska jako czempion produkcji meblowej na świecie. Mamy współpracę z firmą Vank – producentem mebli biurowych, ponadto ogólnopolskim dystrybutorem mebli, grupą Drewmet, Studiem Cudo. Dodatkowo mamy rozmowy z minimum trzema dużymi producentami mebli i kilkunastoma mniejszymi. W Europie podjęliśmy współpracę z Wallmark, Fibertech Int. w Skandynawii, ExperMuebles z Hiszpanii (dotychczas największa umowa na ok. 2,5 mln zł w pierwszym roku). Prowadzimy rozmowy na rynkach niemieckojęzycznych” – wymienił wiceprezes spółki.

Spółka realizuje także projekty R&D w obszarze tarcicy hybrydowej i wykorzystania odpadów tartacznych, poinformował.

Green Lanes to producent materiałów wytwarzanych w oparciu o autorską technologię na bazie roślin jednorocznych. Od 2025 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews