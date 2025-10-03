Green Lanes zawarła z inwestorami umowy objęcia wszystkich oferowanych akcji serii E po cenie emisyjnej 20,5 zł i pozyska 6,15 mln zł brutto, podała spółka. Prezes Piotr Pietras zawarł umowę objęcia 12 200 akcji serii E za kwotę 250 tys. zł, natomiast wiceprezes Jacek Kramarz zawarł umowę objęcia 22 000 akcji serii E za kwotę 451 tys. zł.

Oferta obejmowała do 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do określonych inwestorów, z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki zostaną wykorzystane na ukończenie strategicznej inwestycji uruchomienia pierwszego na świecie zakładu wytwarzającego materiał Strumber i rozpoczęcie jego komercjalizacji, czytamy w komunikacie.

„Dziękujemy inwestorom za wzięcie udziału w ofercie i zaufanie pokładane w modelu biznesowym i strategii rozwoju Green Lanes. Cieszy nas, że praca naszego zespołu i potencjał Strumber przekonują grono tak wymagających i zaangażowanych akcjonariuszy. To pokazuje, że innowacje oparte na roślinach jednorocznych są realną odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki i środowiska i przestają być jedynie wizją przyszłości. Jako menedżerowie i założyciele Green Lanes sami również zdecydowaliśmy się objąć akcje serii E i w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnić nasze długoterminowe powiązanie ze spółką, bo jesteśmy pewni wyjątkowego potencjału naszej technologii. Środki z emisji pozwolą nam skoncentrować się na najważniejszym celu: ukończeniu inwestycji oraz rozpoczęciu produkcji przemysłowej i wprowadzeniu Strumber na rynek. Wierzymy, że będzie to kluczowy moment, w którym nasze wspólne zaangażowanie jeszcze mocniej przełoży się na budowę wartości biznesu i przewagi konkurencyjnej Green Lanes” – skomentował Pietras, cytowany w materiale.

Green Lanes to producent materiałów wytwarzanych w oparciu o autorską technologię na bazie roślin jednorocznych. Od czerwca 2025 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews