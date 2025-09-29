Green Lanes rozpoczął proces pozyskiwania finansowania do 6,6 mln zł brutto w ramach oferty do 300 tys. akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru. Cena emisyjna została ustalona na 22 zł za akcję.

„W sierpniu zakończyliśmy kluczowy etap naszego planu inwestycyjnego, obejmujący instalację głównej linii produkcyjnej w zakupionym w lutym zakładzie w Tarnawatce-Tartak i jesteśmy o krok od rozpoczęcia komercjalizacji materiału Strumber. Przygotowywana emisja akcji to kolejny, przewidziany w harmonogramie etap – stanowiący kontynuację finansowania uruchomienia zakładu Strumber i przejścia do fazy rozruchu oraz komercjalizacji. Środki pozyskane z emisji przeznaczymy przede wszystkim na dokończenie prac instalacyjnych w naszym zakładzie umożliwiających rozpoczęcie produkcji materiału Strumber. Pozyskany kapitał pozwoli nam także finansować działalność operacyjną do momentu rozpoczęcia sprzedaży, w tym zakup kluczowych materiałów. Zgodnie z harmonogramem, którego realizacja przebiega bez zakłóceń, do końca bieżącego roku zainstalowana będzie kompletna infrastruktura produkcyjna, następnie planujemy rozruch wszystkich elementów linii technologicznej oraz testową produkcję Strumber” – powiedział współzałożyciel, akcjonariusz i prezes Green Lanes Piotr Pietras, cytowany w komunikacie.

Dodał, że rozpoczęcie powtarzalnej sprzedaży komercyjnej spółka zakłada w I półroczu przyszłego roku. Docelowa wydajność linii wynosi do 10 tys. m3 materiału rocznie, natomiast celem na pierwszy rok jest uzyskanie ok. 3 tys. m3.

„Cel ten z nawiązką pokrywamy zawartymi już listami intencyjnymi, obecnie pracujemy nad ich konwersją na konkretne zamówienia” – dodał prezes.

Plan inwestycyjny spółki zakłada łączne nakłady inwestycyjne na poziomie 19,4 mln zł. Do tej pory spółka poniosła nakłady w wysokości ok. 9,9 mln zł. Emisja akcji serii E stanowi część struktury finansowania przedsięwzięcia, dostarczając kapitału na zakończenie prac rozruchowych i przygotowanie do komercjalizacji, podano także.

Green Lanes to producent materiałów wytwarzanych w oparciu o autorską technologię na bazie roślin jednorocznych. Od czerwca 2025 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews