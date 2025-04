Green Lanes S.A., producent ekologicznych i innowacyjnych materiałów wytwarzanych w oparciu o autorską technologię na bazie roślin jednorocznych, pozyskał ok. 12,5 mln zł brutto na budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego tarcicy Strumber. Spółka przygotowuje się również do debiutu na rynku NewConnect. W kwietniu br. będzie obecna na międzynarodowych targach designu w Mediolanie. Produkt spółki będzie można również obejrzeć w polskim pawilonie na wystawie EXPO 2025 w Osace, w Japonii.

– Pod koniec 2024 roku zakończyliśmy z sukcesem emisję akcji serii C, pozyskując ok. 12,5 mln zł brutto. Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim inwestorom, którzy uwierzyli w potencjał naszej firmy i zainwestowali środki w dalszy jej rozwój. Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego i tym samym zwiększenie naszych mocy wytwórczych. Produkcja na skale przemysłową pozwoli nam na generowanie pierwszych znaczących przychodów. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią, chcemy w pełni skoncentrować się na jak najszybszym uruchomieniu zakładu produkcyjnego i budowaniu wartości spółki – mówi Piotr Pietras, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Green Lanes S.A.

Pod koniec lutego 2025 roku spółka podpisała umowę nabycia praw do nieruchomości i zakładu produkcyjnego w Tarnawatce (woj. lubelskie). Zakład charakteryzuje się dużym potencjałem do dalszej rozbudowy, dobrą komunikacją (bliskość drogi krajowej nr 17) oraz dostępem do źródeł dostaw surowca z dużym areałem upraw konopi i innych potencjalnie rozważanych roślin. W I kwartale br. Spółka dokonała również odbioru technicznego linii produkcyjnej, która stanowi kluczowy element całego ciągu produkcyjnego, składającego się z linii do wstępnego przygotowania surowca oraz głównej linii wytwórczej. Planowane dostarczenie oraz instalacja zakupionego sprzętu będzie miała miejsce w II kwartale 2025 roku, natomiast ukończenie instalacji i uruchomienie maszyn planowane jest na

IV kwartał br. Zakład produkcyjny ma zostać uruchomiony w pierwszym półroczu 2026 roku.

W początkowej fazie produkcji Strumbera szacowany wolumen tylko dla jednej linii produkcyjnej wyniesie 10.000 m3 rocznie. Po uruchomieniu zakładu i rynkowej walidacji produktu, Zarząd spółki planuje dalsze, wielokrotne zwiększenie swoich mocy produkcyjnych i tym samym przychodów.

Grupa Green Lanes opracowała Strumber, ekologiczny i innowacyjny materiał na bazie roślin jednorocznych (konopi włóknistych, lnu czy rzepaku), który z powodzeniem może zastąpić drewno lite, przy jednoczesnym zachowaniu lepszych parametrów mechanicznych i estetycznych. Powstaje on dzięki zastosowaniu autorskiego procesu otwierania, prasowania i spajania łodyg roślin. Strumber charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a jego struktura może być dostosowana do różnych wymagań klientów w wielu segmentach rynku. Materiał opracowany przez Green Lanes może zastąpić drewno w produkcji mebli, podłóg, drzwi, a także w wielu innych elementach wykończenia wnętrz, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla firm poszukujących trwałych, wysokojakościowych i ekologicznych rozwiązań.

Spółka przygotowuje się także do debiutu na rynku NewConnect.

– Zakończona w ubiegłym roku emisja akcji serii C pozwoliła nam pozyskać potrzebne środki na budowę zakładu produkcyjnego i realizowanie naszych ambitnych planów związanych z komercjalizacją Strumbera. Chcemy, aby pełnoskalowa produkcja ruszyła w pierwszym półroczu 2026 roku. Naturalnym krokiem i kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Green Lanes jest debiut Spółki na rynku NewConnect, który będzie miał miejsce jeszcze w tym roku – mówi Jacek Kramarz, wiceprezes zarządu Green Lanes S.A.

Green Lanes intensywnie rozwija relacje handlowe i odnotowuje duże zainteresowanie tarcicą m.in. ze strony firm z branży meblarskiej, wykończeniowej czy stolarki otworowej. W 2025 roku spółka planuje być obecna na najważniejszych targach designu, w tym m.in. na Milano Design Week (7-13.04), FurnitechExpo w Warszawie (10-12.06) oraz Drema w Poznaniu (9-12.09). Strumber będzie również prezentowany w polskim pawilonie na EXPO 2025 w Osace, w kategorii Zielone Technologie – Plantacja Idei. Jest to największe i najważniejsze wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie, które rozpoczyna się już 13 kwietnia i potrwa do 13 października 2025 roku. Organizatorzy wydarzenia przewidują, że wystawę może odwiedzić ponad 28 mln osób z całego świata. Udział w targach designu oraz wystawie EXPO 2025 będzie doskonałą okazją do zaprezentowania produktu i poszerzenia bazy potencjalnych klientów oraz partnerów.

