GreenX Metals Limited w ślad za wysokim popytem zdecydował o zwiększeniu wcześniej ogłoszonego plasowania akcji dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy poprzez emisję łącznie 14 053 975 w pełni pokrytych akcji w celu pozyskania około 7,7 mln AUD, podała spółka.

W ub. tygodniu GreenX Metals Limited podał, że zakończył budowę księgi popytu, uzyskując zapisy na 12,4 mln nowych akcji zwykłych w cenie 31 pensów (0,55 AUD) za akcję, co daje łączne wpływy brutto w wysokości ok. 3,9 mln GBP (ok. 6,8 mln AUD) od nowych oraz obecnych inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich.

„W odpowiednim czasie zostanie złożony wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dopuszczenie akcji na GPW). Spółka wyemituje również 150 000 opcji nienotowanych na giełdzie, z możliwością realizacji po cenie 0,55 AUD każda w dniu 30 listopada 2026 r. lub przed tą datą dla kluczowego konsultanta GreenX” – czytamy w komunikacie.

Po dopuszczeniu akcji na London Stock Exchange (LSE) wyemitowany kapitał zakładowy spółki będzie wynosił 267 674 439 akcji zwykłych, podano także.

GreenX Metals Limited (wcześniej Prairie Mining Limited) to spółka poszukiwawczo-wydobywcza. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews