Grupa Gremi Media odnotowała istotne wzrosty wyników online według najnowszego badania Mediapanel (maj 2023 do maja 2022). Zwiększenie liczby realnych użytkowników o 36% oraz liczby odsłon o 35% świadczy o rosnącej popularności treści grupy, a także jej silnej pozycji na rynku.

Gremi Media, odnotował dynamiczny wzrost realnych użytkowników o 36% w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba realnych użytkowników serwisów wzrosła z 3,7 mln w maju 2022 do ponad 5 mln w maju 2023. Wzrost odsłon wyniósł z kolei 35% i ich liczba osiągnęła 24 mln.

Grupa Gremi Media umocniła swoją pozycję jako ważne źródło treści ekonomicznych, awansując do pierwszej dziesiątki kategorii tematycznej „Biznes, finanse, prawo”, zarówno pod względem liczby użytkowników (4,2 mln RU), jak i liczby odsłon (17,7 mln PV).

W maju 2023 spośród wszystkich grup mediowych znajdujących się w TOP 10 kategorii „Biznes, finanse, prawo” połowa zanotowała spadki nawet na poziomie kilkudziesięciu procent. Natomiast Grupa Gremi Media, ze wzrostem liczby realnych użytkowników o 900 tys. osiągnęła najwyższą dynamikę rok do roku, wynoszącą blisko 30%.

Dodatkowo, Gremi Media odnotowała znaczący wzrost w kategorii tematycznej „Informacje i publicystyka” – w porównaniu maja 2023 do maja 2022. Liczba realnych użytkowników podwoiła się, rosnąc o ponad 1 milion (maj 2022: 1,024 mln RU – maj 2023: 2,092 mln RU).

– Najnowsze wyniki świadczą o sile przekazu naszych serwisów i ich atrakcyjności dla użytkowników. To prawdziwe osiągnięcie w dostarczaniu wysokiej jakości treści oraz zdolności przyciągania i utrzymania odbiorców. Widzimy wyraźne efekty naszej strategii cyfryzacji i jesteśmy przekonani, że to właściwa droga do powiększenia grona naszych subskrybentów – podsumowuje Radek Kucko, członek zarządu Gremi Media SA.

Źródło: Spółka