Grenevia odnotowała 192 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 158 mln zł wobec 34 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 257 mln zł wobec 123 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 406 mln zł wobec 303 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 296 mln zł w 2022 r. wobec 1 018 mln zł rok wcześniej.

„Osiągnięte wyniki finansowe w 2022 roku:

– 1 296 mln zł przychodów w całym roku 2022, wzrost o 27% względem 2021 r. oraz 439 mln zł za sam IV kw. 2022 r., wzrost r/r o 52% na skutek wyższych przychodów z rozwiązań dla górnictwa oraz objęcia konsolidacją nowych segmentów: fotowoltaiki i e-mobilności.

– 406 mln zł EBITDA za rok 2022 r. (marża EBITDA 31%), w tym 123 mln zł za sam IV kw. 2022 (marża 28%).

– 120 mln zł zysku netto [ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej] za 2022 r., w tym 50 mln zł za IV kw. 2022 r.; zaburzona porównywalność w wyniku zdarzeń nietypowych w II kw. 2022r. tj.: 58 mln zł strata na utracie kontroli OOO FAMUR (Rosja) oraz w IV kw. 2021 r.: 95 mln zł odpis wartości firmy w segmencie maszyn górniczych.

– (-8) mln zł przepływów z działalności operacyjnej za 12 miesięcy 2022 roku, głównie w wyniku wydatków ponoszonych na rozwój i budowę farm PV.

– 127 mln zł dług netto na 31.12.2022 r. 0,3x względem EBITDA” – czytamy w raporcie.

„Dla grupy był to rok szczególnie wytężonej pracy i układania naszego modelu oraz struktury w sposób pozwalający elastycznie i szybko reagować na otaczającą nas rzeczywistość i nietypowe zdarzenia. Podsumowując miniony rok, mogę stwierdzić, że mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności zrealizowaliśmy nasz plan zgodnie z przyjętym harmonogramem, osiągając przychód na poziomie 1,3 mld zł […]. Działania operacyjne pozwoliły w 2022 roku osiągnąć Grupie Grenevia 1 296 mln zł przychodów. Względem roku poprzedniego wzrosły one o 27% w wyniku poprawy przychodów w segmencie Famur, stabilnych zewnętrznych przychodów segmentu elektroenergetyki, a także objęcia konsolidacją nowych segmentów: fotowoltaiki i e-mobilności. Przychody z eksportu wyniosły 40%, głównie w rezultacie dostaw do USA, Indonezji, Chin. Przychody z Rosji, których udział w przychodach ogółem spadł do ok. 9% (względem 23% w roku 2021), to wynik kończenia realizacji umów zawartych przed wybuchem wojny w Ukrainie. Wzrost przychodów przełożył się na poprawę EBITDA o 103 mln zł, do poziomu 406 mln zł. Rentowność EBITDA wyniosła 31%. Pozwoliło to osiągnąć zysk netto w kwocie 120 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły -8 mln zł, głównie w efekcie ponoszonych wydatków na rozwój i budowę farm PV. Na koniec 2022 r. dług netto wyniósł 127 mln zł przede wszystkim w następstwie zakupu akcji Impact” – napisał zarząd w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 252 mln zł wobec 35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grenevia (dawniej Famur) jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Źródło: ISBnews