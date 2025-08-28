Grenevia odnotowała 62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 87 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 554 mln zł wobec 451 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 zysk netto 142 mln zł wobec 102 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 1 042 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 922 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 323 mln zł wobec 244 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zysk netto za okres 6 miesięcy 2025 roku wyniósł 138 mln zł względem 52 mln zł w okresie porównywalnym. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego osiągnął w okresie 6 miesięcy 2025 poziom 142 mln zł względem 102 mln zł w okresie porównywalnym” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Zysk z działalności operacyjnej za okres 6 miesięcy 2025 wyniósł 197 mln zł względem 108 mln zł w okresie porównywalnym, w którym rozpoznano odpisy aktualizujące w segmentach OZE (76 mln zł) i Famur (21 mln zł)” – czytamy dalej.

W segmencie Famur (rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej) w I poł. br. odnotowano 630 mln zł całkowitych przychodów, przy 287 mln zł EBITDA.

„952 mln zł backlog na koniec czerwca 2025 roku (dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów)” – napisano w sprawozdaniu.

W segmencie Elektroenergetyka (rozwiązania dla sektora dystrybucji energii) w I poł. br. odnotowano 69 mln zł całkowitych przychodów, przy 13 mln zł EBITDA.

„124 mln zł backlog na koniec czerwca 2025 r., w tym 76 mln zł dla klientów zewnętrznych Grupy Grenevia” – czytamy dalej.

W segmencie OZE (wielkoskalowa fotowoltaika, energetyka wiatrowa i magazyny energii) w I poł. br. odnotowano 49 mln zł całkowitych przychodów, przy 25 mln zł EBITDA.

„202 MW farm PV przyłączonych do sieci energetycznej na koniec czerwca 2025 roku. Ponad 8,9 GW łącznej mocy projektów z warunkami przyłączeniowymi, w tym ~2,0 GW PV, ~4,1 GW magazyny energii i ~2,8 GW projektów wiatrowych” – wymieniono w materiale.

W segmencie E-mobilność (systemy bateryjne dla e-mobilności i magazynów energii) w I poł. br. odnotowano 313 mln zł całkowitych przychodów, przy 16 mln zł EBITDA.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 180 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 173 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 1 869 mln zł skonsolidowanych przychodów.

