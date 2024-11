Grenevia odnotowało 63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„W samym III kwartale 2024 roku zysk netto obniżył się o 16 mln zł względem okresu porównywalnego i wyniósł 46 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w samym III kwartale 2024 roku obniżył się do 63 mln zł względem 73 mln zł w okresie porównywalnym 2023 roku” – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 92 mln zł wobec 96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 146 mln zł wobec 145 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 437 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 362 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 165 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 196 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1359 mln zł w porównaniu z 1126 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 390 mln zł wobec 374 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Zysk netto w okresie 9 miesięcy 2024 r. wyniósł 98 mln zł względem 154 mln zł w okresie porównywalnym, co oznacza spadek o 56 mln zł, głównie w wyniku niższego zysku operacyjnego na skutek wyżej opisanych odpisów aktualizacyjnych w segmentach OZE i Famur. W konsekwencji rentowność zysku netto w okresie 9 miesięcy 2024 roku spadła o 7 punktów procentowych względem okresu porównywalnego i wyniosła 7%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w omawianym okresie 165 mln zł, tj. spadek o 31 mln zł względem okresu porównywalnego” – czytamy dalej.

W okresie 9 miesięcy br. segment Famur (rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej) odnotował następujące wyniki:

„* 845 mln zł całkowitych przychodów za 9 miesięcy 2024 roku (+3% r/r),

* 388 mln zł EBITDA za 9 miesięcy 2024 roku,

* 739 mln zł backlog na koniec września 2024 roku (dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów),

* 8 mln zł długu netto segmentu na koniec września 2024 roku,

* Zawarcie 23 stycznia 2024 r. umowy sprzedaży 100% udziałów spółki OOO Famur w Rosji, całkowite wycofanie się segmentu FAMUR z działalności na rynku rosyjskim,

* Utworzenie 1 lutego 2024 r. Famur Gearo, w celu organizacyjnego wydzielenia w ramach segmentu Famur całej aktywność związanej z rozwojem i oferowaniem kompleksowych rozwiązań dla energetyki wiatrowej oraz produkcją przekładni dla różnych zastosowań przemysłowych,

* Zawarcie 12 czerwca 2024 r. umowy sprzedaży 100% udziałów spółki TOO Famur Kazachstan w Kazachstanie,

* Zawarcie 25 czerwca 2024 r. umowy na dofinansowanie rozwoju technologii i usług dla energetyki wiatrowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,

* Utworzenie 1 sierpnia 2024 r. oddziału produkcyjnego Famur Hydraulic Power w celu dywersyfikacji i wykorzystania potencjału w zakresie hydrauliki siłowej” – czytamy w komentarzu zarządu.

Segment Elektroenergetyka (rozwiązania dla dystrybucji energii):

„* 149 mln zł całkowitych przychodów za 9 miesięcy 2024 roku, w tym 119 mln zł od klientów zewnętrznych Grupy Grenevia,

* 101 mln zł backlog na koniec września 2024 r., w tym 55 mln zł dla klientów zewnętrznych Grupy Grenevia,

* 32 mln zł EBITDA za 9 miesięcy 2024 roku,

* 58 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym na koniec września 2024 roku” – czytamy dalej.

Segment OZE (wielkoskalowa fotowoltaika, energetyka wiatrowa i magazyny energii):

„* 77 mln zł całkowitych przychodów (zgodnie z MSSF) za 9 miesięcy 2024 roku, w tym 68 mln zł z wytworzonej energii elektrycznej z farm PV,

* 58 mln zł skonsolidowanego zysku ze sprzedaży farm fotowoltaicznych klasyfikowanych jako środki trwałe (w tym 52 mln zł w segmencie OZE z uwzględnieniem kosztów finansowania wewnątrzgrupowego), 186 mln zł przychodów z tego tytułu,

* -15 mln zł EBITDA za 9 miesięcy 2024 roku, wynik obciążony odpisem aktualizującym w kwocie 79 mln zł: 20 mln zł na farmy fotowoltaiczne zakwalifikowane jako środki trwałe i 40 mln zł na farmy fotowoltaiczne w budowie oraz 19 mln zł na pozostałe zapasy,

* 1 281 mln zł dług netto segmentu na koniec września 2024 roku (1 411 mln zł dług brutto, w tym 930 mln zł finansowanie z segmentu Holding),

* 208 MW farm PV przyłączonych do sieci energetycznej na 30 września 2024 roku, po rozliczeniu sprzedaży 47 MW do KGHM S.A. (w tym ok. 42 MW w 2024 roku),

* ~5,5 GW sumaryczna, szacowana moc portfela projektów, na różnym etapie rozwoju na 30 września 2024 roku, w tym ponad 0,5 GW projektów w rozwoju na rynku niemieckim,

* Ponad 3,2 GW łącznej mocy projektów z warunkami przyłączeniowymi, w tym ~1,3 GW PV i ~1,8 GW magazyny energii” – napisano dalej.

Segment e-mobilność (systemy bateryjne dla e-mobilności i magazynów energii):

„* 314 całkowitych przychodów za 9 miesięcy 2024 roku (+68% r/r),

* 3 mln EBITDA za 9 miesięcy 2024 roku,

* 157 mln zł dług netto segmentu na koniec września 2024 roku,

* Zakończenie inwestycji w GigafactoryX oraz uruchomienie nowej wysoko zautomatyzowanej linii produkcyjnej” – czytamy też w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 249 mln zł wobec 235 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1 644 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews