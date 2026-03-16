Grenevia złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka. 13 marca TDJ Equity I, spółka zależna TDJ, nabyła 27,71 mln akcji Grenevii w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu ogłoszonego 10 marca br., w efekcie czego TDJ zwiększył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów do 100%.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. W 2024 r. miała 1 869 mln zł skonsolidowanych przychodów.

