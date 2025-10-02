Grodno widzi przestrzeń dla dywidendy w swojej strategii do 2029/2030 roku, poinformował prezes Andrzej Jurczak. Zapowiedział też, że spółka będzie aktywna w konsolidacji sektora.

„[Dywidenda] będzie jak najbardziej. Historia pokazuje, że jesteśmy spółką dywidendową, lubimy dzielić się wypracowanym zyskiem” – powiedział Jurczak podczas konferencji prasowej.

Zaznaczył jednak, że fundamentem są potrzeby spółki.

„Natomiast […] jesteśmy zainteresowani tym, żeby ta dywidenda była. Tak że zapowiadam, że pozytywnie myślimy o wypłacie dywidendy. Oczywiście jak tylko wyniki kolejnych lat na to pozwolą” – dodał prezes.

Zarząd ocenił, że rynek, na którym działa Grodno będzie się konsolidował i spółka – jak dotychczas – będzie istotnym graczem, jeśli chodzi o akwizycje, ale również rozwój organiczny.

„Doszliśmy do 100 placówek, nastąpiła optymalizacja i w tym momencie mamy 92 bardzo dobre placówki z tendencją wzrostową” – wskazał prezes.

Zarząd poinformował ponadto, że chce utrzymywać wskaźnik dług netto/EBITDA maksymalnie do poziomu 3,5x.

„Spółka w ostatnim roku zmniejszyła zaangażowanie dłużne i jeśli sytuacja będzie na to pozwalać, w najbliższych okresach będziemy ten trend kontynuować” – dodał prezes.

Grodno w ramach strategii na lata obrotowe 2025/2026 – 2029/2030 zamierza osiągnąć 2 mld zł rocznych przychodów oraz marżę EBITDA co najmniej 5%, co może przełożyć się na przekroczenie 100 mln zł rocznego wyniku EBITDA, podała wcześniej spółka. Grodno planuje w trakcie 5 lat przeznaczyć na inwestycje 120 mln zł.

Grodno podaje, że jest największym polskim dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych o historii sięgającej roku 1990. Sprzedaż prowadzi multikanałowo: posiada jedną z największych sieci sprzedaży w Polsce (ponad 90 punktów handlowych), którą zaopatruje centralne centrum dystrybucyjne, rozwija również platformę e-commerce.

Źródło: ISBnews