Grupa AB stale analizuje możliwości akwizycyjne, ale potencjalny przedmiot przejęcia musiałby zapewnić firmie skokową poprawę w postaci wejścia na nowy rynek lub w nową kategorię produktową, poinformował wiceprezes Zbigniew Mądry.

„Prowadzimy ciągłe analizy wszystkich rynków i kategorii. Widzimy potrzebę, ale żeby zrobić akwizycję, trzeba znaleźć target, w który wierzymy” – powiedział Mądry podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, obecnie około 8 na 10 przejmowanych firm ma problemy finansowe.

„My chcemy szukać kogoś, kto da nam skokową poprawę, czy to geograficznie, czy pod kątem kategorii produktowych” – dodał.

Wiceszef Grupy AB ocenił także, że ceny pamięci mogą rosnąć w perspektywie do 2027 roku, ale to nie zaszkodzi firmie, jeśli chodzi o przychody, a pod względem marżowym „może lekko pomóc”.

Spółka nie obawia się także potencjalnych niedoborów pamięci i komponentów na rynku, co wynika z pozycji mocnego lidera, jaką ma na każdym rynku, na którym działa. Dzięki temu może liczyć na pierwszeństwo dostaw.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 r. W roku obrotowym 2024/2025 (październik 2024 – wrzesień 2025) miała 14,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews