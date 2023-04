W 2022 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży 413,4 mln zł, co jest poziomem blisko 2-krotnie wyższym do analogicznego okresu w roku 2021. W przychodach dominuje sprzedaż eksportowa, która znacząco wzrosła i stanowi już 76%. EBITDA (bez one off’ów) wyniosła 68,6 mln zł i zanotowała wzrost o około 92% do wyniku roku poprzedniego, kiedy wyniosła 35,7 mln zł. Pozostałe parametry rentowności – zysk operacyjny (również z pominięciem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 55,6 mln zł, a zysk netto ok 45,5 mln zł – co oznacza , że na działalności operacyjnej Spółka osiągnęła wynik o ponad 103% lepszy niż w 2021. Część zysku netto przypadająca dla akcjonariusza dominującego wyniosła ponad 17,4 mln zł, co oznacza, że niemal 2-krotnie został podwojony zysk z roku 2020 (9,4 mln zł) – wynik sprzed sprzedaży części udziałów Software Mind na rzecz Enterprise Investors. Dla porównania w 2021 roku pełna wartość zysku netto wyniosła 17,1 mln zł, z czego 7,4 mln zł to zysk przypadający dla akcjonariusza dominującego. Na wyniki finansowe znaczny wpływ miał dynamiczny rozwój Grupy Software Mind, w tym dokonane akwizycje.

„Dla Ailleron 2022 rok był rokiem intensywnej i konsekwentnej pracy nad realizacją strategii całej Grupy, której celem jest dynamiczny rozwój, zarówno przez wzrost organiczny, jak i akwizycje. Rok 2022 to już pełny rok działalności po finalnej transakcji sprzedaży części udziałów spółki zależnej Software Mind funduszowi Enterprise Investors, jaka została zrealizowana w roku 2021. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji oraz wyboru jako partnera funduszu Enterprise Investors, gdyż pozytywne efekty tej strategii możemy obserwować już teraz – Software Mind przejęło pięciu graczy na trzech kontynentach, a wyniki Grupy osiągnęły historyczne rekordy. Efektem transakcji jest również uporządkowanie struktury Grupy – Ailleron skupiony jest obecnie w całości na branży FinTech, a Software Mind świadczy usługi Technology Services dla różnych branż. Jeżeli nic nie zmieni drastycznie rynku w skali makro, Grupa Ailleron, dalej konsekwentnie realizując wytyczoną strategię, powinna się rozwijać w bardzo szybkim tempie.”- powiedział Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA

Obszar Technology Services (Software Mind), po wydzieleniu do Software Mind i dokapitalizowaniu przez Fundusz, realizuje program konsolidacji rynku, celem zbudowania wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach – sektorowych i technologicznych oraz osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności, zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak i poprzez kolejne akwizycje. Ailleron w 2022 roku wydzielił i sprzedał segment HotelTech, aby skupić się na FinTechu. W tym segmencie Spółka zapoczątkowała nową strategię rozwoju usług Financial Technology Services, której celem jest osiągnięcie porównywalnej rentowności i zdolności do generowania gotówki jak w Software Mind. W obszarze LiveBank, po inwestycji i transformacji systemu do wersji chmurowej, Spółka podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim na wdrożenie LiveBanku w modelu Cloud. W obszarze korporacyjnej części FinTechu, na bazie toczących się rozmów Ailleron ma nadzieję na pozytywne rozstrzygniecie kwestii realizowanego projektu z bankiem Pekao S.A., co ograniczy jego negatywny wpływ na wyniki Grupy.

„ Podsumowując wydarzenia 2022 roku i obecne, możemy śmiało powiedzieć, że Ailleron staje się dzisiaj bardzo istotnym i znaczącym partnerem dla instytucji finansowych. Staliśmy się zaufanym globalnym dostawcą, działającym już w ponad czterdziestu krajach. Dzisiaj nasza Grupa to już ponad 1.500 wysokiej klasy specjalistów, świadczymy usługi na najwyższym poziomie i z coraz większą rentownością, co jest bardzo istotne dla wyników przyszłych okresów. Pomimo trudnych czasów, patrzymy na 2023 rok i przyszłość z dużym optymizmem.”- dodaje Rafał Styczeń.

