Grupa Ambra zapowiada kontynuację wypłat dywidendy, choć na razie nie jest w stanie powiedzieć, czy w tym roku dywidenda wzrośnie, ze względu na duże inwestycje, poinformowali przedstawiciele Grupy.

Wydatki inwestycyjne Grupy Ambra w I półr. roku obrotowego 2025/2026 (lipiec-grudzień 2025 r.) wzrosły o 212% do 48,1 mln zł.

„To był okres najintensywniejszych inwestycji w ostatnich latach w Grupie, a największa to linia produkcyjna w zakładzie w Woli Dużej koło Biłgoraja do produkcji napojów bezalkoholowych. Celem inwestycji – co osiągniemy już w najbliższych kwartałach – będzie większa liczba butelek w jednostce czasu, ale też dzięki tej linii będziemy mogli zaproponować nowe produkty, w szczególności bezalkoholowe” – powiedział prezes Robert Ogór podczas wideokonferencji.

„Powinno nam się udać utrzymać dobre trendy zaprezentowane przez Grupę w I półroczu i liczymy nadal na dobre wzrosty sprzedaży i wyników z rynków Czech i Słowacji oraz że efekty pokażą się również w II półroczu roku obrotowego. […] Pracujemy też nad zwiększeniem efektywności w odniesieniu do produkcji tak, aby wzrosty sprzedaży mogły się przekładać na zyski dla akcjonariuszy” – dodał.

Wiceprezes Piotr Kaźmierczak stwierdził zaś, że Grupa oczekuje bardzo mocnego cash flow operacyjnego w II półr. 2025/2026 r. i zasygnalizował kolejny rok wypłaty dywidendy przez spółkę.

„Nasza grupa ma jedną z najdłuższych historii na GPW nieprzerwanego wypłacania dywidendy i oczekujemy, że ten rok będzie również rokiem dywidendowym, bo sytuacja finansowa i przepływów pieniężnych grupy jest bardzo dobra. […] Na pewno długoterminowo spółka ma zdolność do zwiększania dywidendy, ale czy to odbędzie się w tym roku, to trudno powiedzieć, bo inwestycje są duże. […] Oczekujemy, że następne 2-3 kwartały będą kwartałami o dużo niższych wydatkach inwestycyjnych, ale czekająca nas duża inwestycja w Rumunii spowoduje, że nakłady 2026/2027 i w kolejnym roku mogą być wyższe niż wcześniejsze 40 mln zł rocznie” – dodał.

W I poł. r.obr. 2025/2026 spółka miała 48,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 43,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 556,77 mln zł w porównaniu z 546,22 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 99,52 mln zł wobec 93,23 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Wydatki inwestycyjne Grupy Ambra wyniosły 48,1 mln zł i były wyższe o 32,7 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego. Zrealizowana została główna inwestycja produkcyjna w Polsce – nowa linia rozlewnicza, która przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji i umożliwienia rozszerzenia oferty produktów bezalkoholowych, oraz zakup nieruchomości w Rumunii w równowartości 11,9 mln zł.

Grupa Ambra wypłaciła za rok obr. 2024/2025 (zakończony 30 czerwca br.) dywidendę w łącznej kwocie 27,73 mln zł, to jest 1,1 zł na jedną akcję.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.

Źródło: ISBnews