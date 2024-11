Grupa Apator przewiduje capex w 2025 r. na poziomie nieco wyższym niż 60-70 mln zł w 2024 r. i podtrzymuje oczekiwania poprawy przychodów w segmencie energii elektrycznej oraz wody i ciepła oraz stabilizacji w segmencie gazu w br., poinformowali przedstawiciele spółki.

„Na 2024 rok planujemy capex 60-70 mln zł, a na 2025 r planujemy trochę wyższy, ale w granicach zapowiadanych 5-7% przychodów. […] Capex będzie skierowany głównie na inwestycje rzeczowe, w majątek, automatyzację i rozwój nowych produktów. Zadłużenie może nieznacznie wzrosnąć, a kapitał obrotowy powinien być na poziomie z września, choć może przejściowo rosnąć z uwagi na realizację dużych kontraktów” – powiedziała dyrektor ds. finansowych Małgorzata Mazurek podczas wideokonferencji.

Członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju produktów Łukasz Zaworski podkreślił zaś poprawę marż na każdym poziomie wyników, co szczególnie widać w porównaniu r/r. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi wzrostu przychodów i poprawy rentowności w segmentach energii elektrycznej oraz wody i ciepła, a także stabilizacji w segmencie gazu w 2024 roku,

„Rośnie rola smart metringu w naszym miksie produktowym. Miks zmienia się w kierunku urządzeń inteligentnych, bardziej skomplikowanych, ale też droższych i efekt tego widzimy na poziomie przychodów. Zakładam, że ten efekt będzie się pogłębiał w kolejnych kwartałach i latach i będziemy obserwować, że produkty inteligentne zastąpią w całości te tradycyjne w naszym portfolio” – powiedział też Zaworski.

Odpowiadając na pytanie odnośnie poziomu realizacji zapowiadanej, w tym strategii 2024-2028, wskazał: „Pewne działania optymalizacyjne i poprawa marż w III kw. jest z tym bezpośrednio związana, więc jest część działań najprostszych, które już przynoszą efekty, ale realizacja całej strategii jest nadal przed nami. A te bardziej skomplikowane działania są rozłożone na lata. Mamy kilka kluczowych inicjatyw, na których będziemy się koncentrować w najbliższym roku”.

„Jeśli chodzi o działania optymalizacyjne – to podjęliśmy już wiele inicjatyw i te najprostsze działania, czyli optymalizacja zakupowa już daje efekty i to będzie kontynuowane, ale podejmujemy też działania związane z wykorzystaniem aktywów w grupie, a na efekty tych działań musimy dać sobie trochę czasu i myślę, że w kolejnym roku jakieś efekty mogą być widocze. Jest też treci kierunek optymalizacji związany z administracją i kosztami wspólnymi, ale to będzie wymagało jeszcze więcej czasu, a efekty tych działań to raczej 2026 rok” – dodał.

Capex Grupy po trzech kwartałach 2024 roku był na poziomie 40,4 mln zł z największym udziałem prac R&D (przesunięcia w realizacji nakładów na koniec roku 2024 związane z nowym pozwoleniem strefowym dla Apator). W 2023 r. nakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosły 46,2 mln zł.

Zgodnie z opublikowaną wcześniej nową strategią Grupy Apator na lata 2024-2028, udział segmentu energii elektrycznej w przychodach ze sprzedaży wzrośnie do ponad 50% w 2028 roku, udział segmentu wody i ciepła nieznacznie się powiększy – do ponad 34%, a udział segmentu gazu spadnie do ok. 15%. Przychody Grupy Apator mają wzrosnąć do 1,65-1,8 mld zł w 2028 roku z 1,137 mld zł w 2023 roku. Z tego w segmencie energii elektrycznej strategia przewiduje średnioroczne wzrosty na poziomie 10-12%, do 830-915 mln zł, w segmencie wody i ciepła wzrosty mają wynieść 8-10%, do 565-615 mln zł, a w segmencie gazu ziemnego – 1-2%, do 255-270 mln zł. W efekcie udział segmentu energii elektrycznej w przychodach wzrośnie w 2028 roku do 50,3-50,8%, w porównaniu do 45,3% w 2023 roku, udział segmentu wody i ciepła zwiększy się z 33,4% do 34,2%, a udział segmentu gazu spadnie z 21,3% do 15-15,5%.

W okresie I-III kw. 2024 r. Grupa Apator wypracowała obroty o 9% wyższe r/r na poziomie 927,1 mln zł, głównie dzięki bardzo dobrym wynikom w segmencie energii elektrycznej (427,2 mln zł, +14% r/r) oraz stopniowej poprawie sytuacji w segmencie gazu (213,5 mln zł, +16%), mimo że silny złoty niekorzystnie wpływał na przeliczenie przychodów z eksportu stanowiących zdecydowaną większość obrotów segmentu. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 114,8 mln zł (+27% r/r), zaś skorygowany wynik netto ukształtował się na poziomie 51,8 mln zł (+84% r/r). W I-III kw. 2024 r. spółka miała 55,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 1 137,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews