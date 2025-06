Orlen, Grupa Azoty, Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Polyolefins (spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police) wydłużyły do 14 lipca termin porozumienia podpisanego 16 stycznia, podały Azoty. Strony będą kontynuować współpracę w celu ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji dotyczącej nabycia przez Grupę Orlen wszystkich lub części akcji Grupy Azoty Polyolefins należących do Grupy Azoty lub innej formy przeprowadzenia inwestycji.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews