Prozap – spółka zależna Grupy Azoty – zawarł umowę z Nitro-Chem na wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji przeznaczonej do produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych, w tym heksogenu (RDX) oraz alternatywnie oktogenu (HMX), podała Grupa Azoty. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do realizacji inwestycji na terenie zakładów Nitro-Chem.

To kolejny krok realizujący postanowienia listu intencyjnego podpisanego w tym roku przez Grupę Azoty i Nitro-Chem, w ramach którego oba podmioty wzmacniają wspólne kompetencje w zakresie projektowania i budowy instalacji produkcyjnych materiałów wybuchowych.

Zrealizowanie inwestycji pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu i elastyczność procesów technologicznych, umożliwiając jednoczesną produkcję heksogenu i oktogenu oraz półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania. Nowa instalacja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przemysłu obronnego i klientów na wysokoenergetyczne materiały wybuchowe o najwyższych parametrach jakościowych, podkreślono.

„Zgodnie z naszą strategią będziemy konsekwentnie rozwijać segment materiałów chemicznych na potrzeby obronności w oparciu o własne zdolności produkcyjne, jak i w formule partnerskiej, dostarczając rozwiązania wymagające wysokiego poziomu wiedzy inżynieryjnej. Nasza współpraca wpisuje się w ideę local content – udziału krajowych podmiotów w realizacji projektów inwestycyjnych, i szerzej w zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw w sektorze obronnym” – powiedział wiceprezes Grupy Azoty Paweł Bielski, cytowany w komunikacie.

„Podpisana umowa to ważny etap w realizacji naszej strategii rozwoju technologicznego i zdolności produkcyjnych. Dzięki współpracy z Prozap i doświadczeniu Grupy Azoty przyspieszymy prace projektowe i przygotujemy solidne podstawy do budowy instalacji, która wzmocni pozycję Nitro-Chem jako zaufanego dostawcy dla sektora obronnego w kraju i za granicą” – dodał prezes Nitro-Chem Arkadiusz Miszuk.

Zakończenie etapu projektowego umożliwi rozpoczęcie przygotowań do budowy instalacji, która stanowi odpowiedź na zwiększone zainteresowanie rynku materiałami wysokoenergetycznymi oraz jest elementem działań na rzecz budowania krajowego potencjału obronnego.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews