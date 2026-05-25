Grupa Azoty odnotowała 211 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2026 wobec 325 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 89 mln zł wobec 292 mln zł straty rok wcześniej, zaś zysk EBITDA 317 mln zł (rok wcześniej: 8 mln zł straty).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 700 mln zł wobec 3 822 mln zł rok wcześniej.

W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku skonsolidowany wynik EBITDA był wyższy o 325 mln zł, a marża EBITDA wzrosła o 8,8 pkt proc., podano w komunikacie.

„Pierwszy kwartał 2026 roku potwierdza stopniową odbudowę rentowności operacyjnej Grupy Azoty, pomimo wciąż utrzymującego się wymagającego otoczenia rynkowego. Na wyniki pozytywnie wpłynęły niższe rok do roku ceny gazu ziemnego, poprawa sytuacji w Segmencie agro, gdzie wolumeny sprzedaży wzrosły o 4% rok do roku, oraz konsekwentna realizacja działań efektywnościowych. Jednocześnie wydarzenia geopolityczne z końca kwartału, które wpłynęły na gwałtowny wzrost cen surowców i produktów nawozowych, ponownie pokazały, jak istotne dla europejskiego rynku pozostają lokalne i stabilne źródła produkcji nawozów oraz chemikaliów. Pomimo utrzymujących się wyzwań w części segmentów biznesowych wyniki pierwszego kwartału potwierdzają odbudowę marż operacyjnych i poprawę sytuacji Grupy względem analogicznego okresu ubiegłego roku” – powiedział prezes Marcin Celejewski, cytowany w komunikacie.

W odniesieniu do poszczególnych segmentów sytuacja wyglądała następująco:

– Segment agro: Marża EBITDA uległa znaczącej poprawie względem I kwartału 2025 roku i ukształtowała się na poziomie plus 8,9%. Wynik był wspierany przez 4-proc. wzrost wolumenu sprzedaży oraz postępujący wzrost cen nawozów w trakcie kwartału. Choć popyt był słabszy niż w latach przed pandemią (m.in. przez zaburzenia związane z wdrażaniem CBAM), Grupa odnotowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nawozy azotowe w marcu w reakcji na zawirowania geopolityczne. Jednocześnie odnotowano niższy poziom importu produktów z Rosji i Białorusi.

– Segment chemia: Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie plus 3%. Pozytywny wpływ na wyniki miała dobra koniunktura na rynku siarki (wzrost wolumenów i cen) oraz wyższa sprzedaż mocznika na cele techniczne i NOXy. Segment zmagał się jednak z niskim popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej i przedłużającej się zimy. Ze względu na sytuację rynkową wciąż nie produkowano melaminy w Puławach.

– Segment tworzywa: Segment odnotował marżę EBITDA na poziomie minus 10,7%. Kluczowym obciążeniem pozostają wyniki spółki GA Polyolefins, której instalacja polipropylenu nie pracuje od III kwartału 2025 roku – marża segmentu po wyłączeniu tej spółki wyniosłaby minus 1,2%. Odnotowano spadek wolumenów i cen sprzedaży poliamidu, przy jednoczesnym braku wznowienia produkcji kaprolaktamu w Puławach. Korzystnie na koszty wpłynęły tańszy fenol i węgiel, natomiast negatywnie – wyższe ceny energii elektrycznej.

Sytuacja surowcowa w I kwartale 2026 roku charakteryzowała się spadkiem cen kluczowych nośników energii w ujęciu rocznym. Średnie notowania spot dla indeksu TTF wyniosły 39,6 EUR/MWh, co oznacza spadek o 16% w porównaniu z I kwartałem 2025 roku. Niższe były również jednostkowe koszty zużycia propylenu i kwasu tereftalowego. W obszarze surowców nawozowych odnotowano niższe ceny fosforytów przy jednoczesnym wzroście cen soli potasowej.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy. Ostateczne, zaudytowane wyniki finansowe za I kwartał 2026 roku zostaną przedstawione w raporcie, którego publikacja zaplanowana jest na 28 maja 2026 roku, zakończono.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews