Grupa Azoty podtrzymuje, że celem na ten rok jest pozytywna EBITDA, poinformował p.o. prezesa Andrzej Skolmowski. Wiceprezes Hubert Kamola wskazał, że segment nawozów w kolejnych kwartałach będzie nadal pokazywał poprawę.

„Jeżeli skorygujemy o negatywny wpływ Grupy Azoty Polyolefins na wyniki całej grupy, to wynik I kwartał br. jest dodatni i wynosi 86 mln zł i jest lepszy o 94 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Nie publikujemy prognoz […], ale też chcemy zapewnić, że ambicją zarządu grupy jest uzyskanie pozytywnej EBITDA w tym roku. To jest nasz cel, do którego dążymy” – powiedział Skolmowski podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Puławy Hubert Kamola wskazał, że segment nawozów w II kw. br. będzie nadal odczuwał poprawę sytuacji, związaną z poziomem cen produktów i normalizacją cen gazu.

„Wszystkie czynniki, które obserwujemy w tej chwili […] wskazują na umiarkowanie pozytywne prognozy i oczekiwania co do kształtowanych poziomów cen, zarówno w produktach finalnie sprzedanych, jak również pewną normalizację ceny gazu – naszego kluczowego surowca. Unia Europejska podjęła decyzję o obniżeniu pułapu rekomendowanego co do zapełnienia magazynów przed zimą. Jednocześnie zwiększony strumień podaży gazu na świecie powoduje, że te ceny utrzymują się na relatywnie niższym poziomie niż w analogicznych okresach poprzednich. I tak, spodziewamy się, że kolejne kwartały, rozpoczynając już od drugiego, będą dalej pokazywać poprawę sytuacji” – powiedział Kamola, pytany, czy można liczyć, że w IV kw. br. segment nawozów wróci do średniocyklicznie dobrych wyników.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews