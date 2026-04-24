W IV kwartale 2025 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 103 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 11 mln zł, co przełożyło się na marżę EBITDA wynoszącą plus 0,4%. W porównaniu z 2024 rokiem skonsolidowany wynik EBITDA był wyższy o 42 mln zł, a marża EBITDA wzrosła o 1,4 punktu procentowego.

– Czwarty kwartał 2025 roku przyniósł wyraźne wyzwania rynkowe, wynikające z silnej presji importowej spoza Unii Europejskiej oraz osłabionego popytu w kluczowych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo czy motoryzacja. Mimo to, dzięki istotnemu spadkowi cen gazu ziemnego oraz optymalizacji kosztów zużycia pozostałych surowców, Grupa wypracowała dodatni wynik EBITDA i poprawiła rentowność operacyjną względem ubiegłego roku. Kluczowym krokiem w kierunku długoterminowej stabilizacji finansowej było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w GA Polyolefins na rzecz Orlenu za 1,183 mld zł, co pozwoli na redukcję długu i odzyskanie elastyczności operacyjnej przez Grupę. Rozwiązanie kwestii Projektu Polimery Police stanowi punkt zwrotny umożliwiający nam pełną koncentrację na fundamencie nawozowym oraz budowie wartości Grupy zgodnie z nową strategią – podsumowuje Marcin Celejewski, Prezes Zarządu, Grupa Azoty.

Istotny wpływ na wyniki skonsolidowane miały niepieniężne zdarzenia jednorazowe w postaci odpisów aktualizujących, które obniżyły wynik EBIT o łączną kwotę około 4 446 mln zł. Największy odpis, opiewający na 4 337 mln zł, dotyczył Grupy Azoty Polyolefins i wynikał z trwałej awarii technicznej instalacji PDH z lipca 2025 roku oraz trudnej sytuacji finansowej spółki GA Polyolefins. Wysokość odpisu uwzględnia również kwestie związane z warunkami planowanej transakcji z Orlenem, w tym otrzymaną ofertę na zakup akcji GA Polyolefins, w oparciu o którą określono wartość odzyskiwalną aktywów GA Polyolefins.

Rozliczenie ugody i kar umownych z wykonawcą Projektu Polimery Police poprawiło wynik EBITDA i EBIT oraz zysk netto o 50 mln zł., aktualizacja zobowiązań wynikających z umowy akcjonariuszy GA Polyolefins skutkowała zwiększeniem zysku netto o 566 mln zł.

W odniesieniu do poszczególnych segmentów sytuacja wyglądała następująco:

segment agro: Marża EBITDA poprawiła się względem IV kwartału 2024 roku i ukształtowała się na poziomie plus 0,4%. Wynik wspierał 6-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży oraz wyższe ceny nawozów azotowych przy jednoczesnym spadku kosztów gazu. Na rynku europejskim widoczny był jednak niski popyt i wysokie zapasy, a przed wejściem w życie mechanizmu CBAM odnotowano zwiększoną aktywność importową.

Marża EBITDA poprawiła się względem IV kwartału 2024 roku i ukształtowała się na poziomie plus 0,4%. Wynik wspierał 6-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży oraz wyższe ceny nawozów azotowych przy jednoczesnym spadku kosztów gazu. Na rynku europejskim widoczny był jednak niski popyt i wysokie zapasy, a przed wejściem w życie mechanizmu CBAM odnotowano zwiększoną aktywność importową. segment chemia: Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 3,5%. Na wyniki wpłynął ograniczony popyt makroekonomiczny oraz silna konkurencja ze strony taniego importu, głównie z Chin. Choć wzrosła sprzedaż siarki i mocznika technicznego, wstrzymanie produkcji melaminy w Puławach oraz niższa sprzedaż bieli tytanowej, plastyfikatorów i kwasu tereftalowego obciążyły końcowy rezultat.

segment tworzywa: Segment odnotował marżę EBITDA na poziomie minus 7,9%. Kluczowym obciążeniem był postój instalacji polipropylenu w GA Polyolefins oraz brak wznowienia produkcji kaprolaktamu w Puławach. Odnotowano spadek wolumenów i cen poliamidu, choć koszty produkcji były mitygowane przez tańszy fenol, energię elektryczną i węgiel. Długotrwałe wyzwania makroekonomiczne, słaba konsumpcja na rynkach globalnych i niepewność geopolityczna nadal wpływały na rynek, spowalniając popyt konsumentów końcowych. W analizowanym okresie europejski rynek CPL i PA6 charakteryzował się słabym zapotrzebowaniem z rynków zastosowań PA6. W całym okresie widoczny był import poliamidu i produktów pochodnych spoza regionu, szczególnie z Chin.

Sytuacja surowcowa w IV kwartale 2025 roku sprzyjała obniżeniu kosztów produkcji, zwłaszcza w zakresie gazu ziemnego, którego ceny pozostawały w trendzie spadkowym. Średnie notowania spot dla indeksu TTF wyniosły 30,0 EUR/MWh, co oznacza spadek o 30% w porównaniu Z IV kwartałem 2024 roku. Grupa odnotowała również niższe jednostkowe koszty zużycia propylenu, kwasu tereftalowego, energii elektrycznej i węgla, natomiast w przypadku surowców nawozowych spadły ceny fosforytów przy wzroście cen soli potasowej.

W skali całego 2025 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 138 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 323 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie plus 2,5%. Wyniki te były determinowane głównie poprawą w segmencie agro, przy utrzymującym się niewystarczającym popycie na większość pozostałych produktów Grupy.

Raport zaudytowany za 2025 rok Grupa Azoty opublikuje 29 kwietnia.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zaktualizowana struktura biznesowa obejmuje następujące segmenty: nawozy (kluczowy obszar działalności), logistykę chemiczną, chemię dla obronności (nowy obszar) oraz zaawansowaną chemię. W wymiarze operacyjnym Grupa dąży do dalszego wzmocnienia pozycji drugiego największego producenta nawozów w Unii Europejskiej, przekroczenia 50% udziału w polskim rynku nawozowym oraz obsługi rocznego wolumenu ponad 3 mln ton chemikaliów w segmencie logistyki, w tym importowanego amoniaku. Strategia przewiduje również redukcję śladu węglowego o 9% do 2030 roku względem 2024 roku.

Źródło: Spółka