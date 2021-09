Bowim S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował w ubiegłym półroczu najwyższe w swojej historii kwartalne wyniki finansowe. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła w I półroczu br. 110,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 3 973 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 981,2 mln zł i zysk operacyjny na poziomie 150,0 mln zł. Rekordowa rentowność jest wynikiem efektywnego wykorzystania wzrostu cen wyrobów stalowych, który miał miejsce w I półroczu br.

Pozytywne wyniki finansowe Spółki są efektem niespotykanego dotąd w swojej dynamice wzrostowego trendu cen wyrobów stalowych. Został on zapoczątkowany od połowy IV kwartału ubiegłego roku oraz był kontynuowany również w I połowie tego roku. Połączenie konsekwentnie realizowanej ekspansji produktowej oraz zwiększanie udziału w rynku pozytywnie wpłynęło na osiągnięte wyniki.

– W ubiegłym kwartale ceny wyrobów stalowych konsekwentnie kontynuowały wzrosty, dzięki czemu mogliśmy notować rekordowe wyniki. Uważamy, że wykorzystaliśmy ten okres maksymalnie, dzięki czemu jesteśmy przygotowani do uzyskiwania zadowalających wyników w kolejnych okresach. Bez wątpienia cały 2021 rok będzie dla nas rekordowy – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

Ze względu na wybuch pandemii choroby COVID-19, a co za tym idzie trudną do przewidzenia sytuację międzynarodową, Zarząd Grupy BOWIM jeszcze w 2020 roku podjął decyzję o przedłużeniu okresu realizacji strategii do 31 grudnia 2021 roku.

Jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku.

Grupa Kapitałowa oferuje szeroki asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu. Obsługuje 5.000 klientów z różnych branż, dostarczając ponad 500.000 ton stali rocznie.

Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Płocku i Gliwicach.

Świadczy również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego, wypalania, gięcia, blach gorącowalcowanych, zimnowalcowanych i ocynkowanych oraz produkcji profili zimonogiętych, a także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego. Poprzez outsourcing oferuje usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów.

Źródło: ISBnews