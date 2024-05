Grupa CCC ocenia, że I kw. r.obr. 2024 (luty-kwiecień 2024) jest dobrym wstępem do tego, żeby kolejne kwartały były jeszcze lepsze i liczy na 60% marży brutto dla spółki CCC oraz ponad 50% dla HalfPrice w kolejnych kwartałach, poinformował prezes spółki Dariusz Miłek.

„I kw. jest dobrym wstępem do tego, żeby kolejne kwartały były jeszcze lepsze, tego jestem niemalże pewny i chciałbym odnieść się do tego, co udało się zrobić w 2023 r., który był wyjątkowy i przygotowujący nas pod strategię – to była optymalizacja kosztów i redukcja zapasów, skalowanie biznesu HalfPrice, zejście z długu w CCC oraz rozwój wysokomarżowego modelu licencyjnego” – powiedział Miłek podczas wideokonferencji.

„Marże wzrosły w CCC do rekordowych poziomów i spodziewam się równie mocnych kolejnych kwartałów i 60% marży w tym naszym modelu oraz możemy planować, tak samo w HalfPrice powyżej 50% […] W HalfPrice EBITDA będzie wyższa i jeśli w I kw. marża EBITDA była 17% to oznacza, że ten kanał będzie nam przynosił ponad 20% rentowności w IV kw. W najbliższych kwartałach spodziewamy się też skokowej poprawy rentowności grupy Modivo dzięki poprawie marży brutto, ale poprosimy jeszcze o jeden-dwa kwartały cierpliwości, a z tego też wyciągniemy bardzo dobrą rentowność” – dodał i zaznaczył, że nie ma planów sprzedaży szyldu HalfPrice, a Grupę czeka budowa magazynu logistycznego dla HalfPrice, ponieważ mocy starczy obecnie na około 2 lata.

Pytany o prognozy na cały 2024 r. CFO Łukasz Stelmach powiedział: „Na poprzedniej konferencji mówiliśmy o planach i te ambicje podtrzymujemy, nie planujemy doszczegóławiania planów i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do nadchodzących kwartałów” – powiedział CFO.

W lutym przedstawiciele spółki informowali, że cele Grupy CCC na 2024 r. to dwucyfrowy wzrost sprzedaży, poprawa marży brutto i rentowności EBITDA w każdej linii biznesowej, utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej oraz niższy poziom kosztów finansowych.

CFO powiedział też, że wskaźnik koszty do przychodów Grupy powinien spaść w kolejnych kwartałach wobec 45% w I kw.

„W kolejnych kwartałach, które będą lepsze sprzedażowo, ten wskaźnik chcielibyśmy redukować” – dodał.

Prezes wskazał zaś, że Grupa pracuje też nad kolejnymi markami licencyjnymi, gdzie marża brutto w szyldzie CCC jest wysoka – rzędu 69%.

„Pracujemy nad kolejnymi fajnymi znakami towarowymi i w CCC powinniśmy mieć docelowo 50% licencyjnych produktów wobec 19% obecnie. Marża brutto dla marek licencyjnych to 69%, dla marek własnych to 67% i 53% dla marek partnerskich” – powiedział. Z kolei marki własne powinny docelowo mieć udział 40% w strukturze sprzedaży wobec 59% w I kw. r.obr. 2024 r., a marki partnerskie 10% wobec 22% w I kw. r.obr. 2024 r.

W prezentacji spółka podała, że marża brutto w szyldzie CCC wzrosła w I kw. r.obr. 2024 do 60,9% (wzrost o 8,2 pkt proc. r/r), a rentowność EBITDA do 21,2% (wzrost o 13,4 pkt proc. r/r), zaś w HalfPrice marża brutto wzrosła do 50,9% (wzrost o 11,1 pkt proc. r/r), a rentowność EBITDA do 17,5% (wzrost o 14,3 pkt proc.).

Grupa CCC odnotowała 304 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2024 (luty-kwiecień 2024) wobec 89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 288 mln zł wobec 75 mln zł rok wcześniej. Przychody w I kw. r.obr. wyniosły 2 256 mln zł wobec 2 064 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 152 mln zł w I kw. r.obr. wobec 67 mln zł straty rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w I kw. 51,6% wobec 46,5% rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews