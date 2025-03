Grupa CEZ stała się udziałowcem brytyjskiej spółki Rolls-Royce SMR Limited (Rolls-Royce SMR), podała spółka. Zamknięcie transakcji ogłoszonej w październiku ubiegłego roku nastąpiło po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy regulacyjne. Obie firmy będą teraz współpracować przy wdrażaniu technologii Rolls-Royce SMR.

W październiku 2024 r. Grupa CEZ podała, że obejmie ok. 20% udziałów w Rolls-Royce SMR i obie firmy zawiązały strategiczne partnerstwo w celu uruchomienia modułowych reaktorów jądrowych SMR o mocy do 3 GW w Czechach. Ponadto CEZ wesprze Rolls-Royce SMR we wdrażaniu projektów SMR w Europie. Każdy blok Rolls-Royce SMR ma mieć moc 470 MW.

CEZ jest jedną z największych firm w Republice Czeskiej i wiodącą grupą energetyczną działającą w Europie Zachodniej i Środkowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews