Grupa Corpus Iuris wprowadziła do obrotu dwie serie wyemitowanych w 2025 roku zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 68 mln zł i zadebiutowała na rynku Catalyst, podała spółka.

„Jesteśmy prekursorami branży windykacyjnej w Polsce. Od ponad 20 lat konsekwentnie rozwijamy się, opierając działania na jasnych zasadach oraz przewidywalnym modelu biznesowym, dzięki czemu wypracowaliśmy stabilną pozycję i dobrą historię wyników. Na koniec czerwca 2025 r. wartość nominalna portfeli wynosiła 3,9 mld zł, a 15-letni ERC, czyli oczekiwana spłata portfeli to bardzo ostrożnie licząc 390 mln zł. Ostatnie dostępne dane za pełny rok potwierdzają, że w 2024 r. Grupa Corpus Iuris osiągnęła najwyższe wśród spółek windykacyjnych notowanych na GPW wskaźniki rentowności, co potwierdza naszą wysoką efektywność operacyjną” – powiedział prezes Piotr Olszewski, cytowany w komunikacie.

Według niego, debiut na rynku ASO Catalyst to naturalny krok w rozwoju spółki.

„Kapitał, który pozyskaliśmy z wprowadzanych na rynek serii K i L wykorzystaliśmy na całkowite refinansowanie dotychczasowego zadłużenia oraz zakup kolejnych portfeli wierzytelności. Poznaliśmy ten biznes dogłębnie, doskonale rozumiemy jego szanse, ograniczenia oraz realia operacyjne, a w branży w której działamy widzimy ogromny potencjał. W naszych planach są kolejne emisje obligacji, skierowane do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, które pozwolą przyspieszyć skalowanie działań” – dodał.

W lipcu 2025 r. Grupa Corpus Iuris wraz z Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadziła emisję 4-letnich obligacji serii K o wartości nominalnej 33 mln zł, a w sierpniu 2025 r. – emisję 4-letnich obligacji serii L o wartości nominalnej 35 mln zł. Obie serie obligacji są zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o 5,25% marży, a odsetki wypłacane są co 3 miesiące. Środki pozyskano z przeznaczeniem na całkowite refinansowanie zadłużenia finansowego Grupy istniejącego na 30 czerwca 2025 r. oraz finansowanie kolejnych inwestycji w portfele wierzytelności.

Wartość nominalna własnych portfeli wierzytelności na 30 czerwca 2025 r. wynosiła 3,9 mld zł. Historyczne wpływy z portfeli własnych przekroczyły 0,5 mld zł, a trwała poprawa efektywności poprzez wzrost rocznych odzysków z 22 mln zł w 2015 r. do 59 mln zł w 2024 r. potwierdza zdolność portfeli do generowania stabilnych przepływów. Plan na kolejne lata zakłada zwiększenie skali portfeli własnych oraz

kontynuację inwestycji w portfele NPL koncentrując się w szczególności na portfelach bankowych, które stanowią aktualnie 93% portfela Grupy.

Grupa Corpus Iuris, działająca od ponad 20 lat, posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku zarządzania i windykacji NPL. Inwestuje w portfele niezabezpieczonych wierzytelności nabywając je głównie od banków i SKOK-ów, a także firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów świadczących usługi masowe, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Odzyskuje należności przy wykorzystaniu instrumentów prawnych (windykacja sądowa), ale również polubownie, zarządzając portfelem własnym oraz funduszami zewnętrznymi.

