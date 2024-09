Grupa cyber_Folks szacuje swój budżet akwizycyjny na około 1 mld zł i ocenia, że może dokonać 2-3 przejęć – łącznie poprzez Vercom i cyber_Folks – w najbliższym czasie, jednak nie będzie się spieszyć z tymi procesami, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Wskazał też, że spółka nie widzi potrzeby przeprowadzania ABB.

„Cały czas pracujemy nad przejęciami, natomiast przejęcia nie są prostą sprawą, szczególnie w skali przejęć, o której my dzisiaj mówimy. Nasz budżet akwizycyjny szacujemy na około 1 mld zł. Nie jesteśmy w stanie zrobić nieskończonej liczby przejęć, my możemy dzieląc się na Vercom i cyber_Folks, pewnie zrobić dwa, góra trzy przejęcia w ciągu najbliższego czasu, więc musimy je zrobić bardzo mądrze. Nie sztuką jest wydać kilkaset milionów złotych, sztuką jest wydać je mądrze, tak żebyśmy my i państwo zarobili i żebyśmy mieli z tego duży pożytek” – powiedział Dwernicki podczas webinaru inwestorskiego na StockWatch.pl.

„Spółek, które jesteśmy w stanie kupić, jest skończona ilość, a jeszcze mniejszy jest zbiór spółek, które jesteśmy w stanie kupić w dobrej cenie i które będą miały istotną synergię z naszą grupą. Więc nad tymi przejęciami pracujemy, natomiast absolutnie nie jest tutaj wskazany pośpiech, bo to nie są żarty wydać kilkaset milionów złotych – my musimy te pieniądze wydać bardzo mądrze, bardzo bezpiecznie i do tej pory wszystkie przejęcia tak robiliśmy i tak też będzie w przypadku kolejnych przejęć. Tylko na pewno nie jesteśmy w stanie podać w tej chwili jakiejś precyzyjnej daty ani udzielić więcej informacji” – dodał prezes.

Dwernicki poinformował także, że cyber_Folks nie widzi obecnie potrzeby przeprowadzania sprzedaży akcji poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB).

W lipcu br. cyber_Folks sfinalizowała sprzedaż wszystkich posiadanych akcji (33,34%) Profitroom-u za kwotę 97,5 mln zł. Wpływ netto, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatku od zysku, wyniósł ok. 83 mln zł.

Jak powiedział wiceprezes Robert Stasik, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom za II kw., w efekcie cyber_Folks odnotował blisko trzykrotny zwrot zainwestowanego kapitału.

Wskazał też, że spółka „na bieżąco” poszukuje celów inwestycyjnych, które w znaczący sposób mogą wzmocnić jej biznes. Sprzedaż Profitroom-u znacząco obniżyła poziom zadłużenia Grupy, które obecnie zbliżyło się do 0,7 długu netto do EBITDA. Tym samym zadłużenie netto do końca roku może spaść do zera, zapowiedział wiceprezes.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews