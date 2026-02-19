Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) udzieliła w Polsce nowego finansowania o wartości 8 mld euro w 2025 r., co stanowi rekord w ponad trzydziestoletniej działalności banku rozwoju Unii Europejskiej w kraju. Najwyższe w historii nakłady przeznaczono na infrastrukturę krytyczną, a środki popłynęły zwłaszcza w kierunku projektów z zakresu transformacji energetycznej i rozwoju sieci transportowej, podał bank. Znacząco zwiększono także zaangażowanie na rzecz innowacji technologicznych, które są kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki.

W szczególności EBI przeznaczył 2 mld euro na budowę morskich farm wiatrowych, zostając niekwestionowanym liderem wśród instytucji finansowych wspierających dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce. Przyznane w zeszłym roku finansowanie wsparło ponad 100 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 22,8 mld euro, co odpowiada 2,5% PKB kraju, podano.

„Od farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim przez drogi i koleje w południowo-wschodniej Polsce aż po najnowsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, Grupa EBI ustanowiła w zeszłym roku nowy rekord, inwestując aż 8 miliardów euro w strategiczne projekty wspierające konkurencyjność i odporność gospodarczą. To istotny wkład w budowę silnej i bezpiecznej Polski. O ambitnych planach na rok 2026 niech świadczą najnowsze umowy o wartości ponad pół miliarda euro zawarte w celu wsparcia rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a także zwiększenia zdolności rodzimego przemysłu obronnego. Polska znajduje się wśród największych beneficjentów środków Grupy EBI, a każde zainwestowane euro mobilizuje istotny dopływ inwestycji prywatnych” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Zeszłoroczne nakłady Grupy EBI w Polsce wzrosły o 40% w stosunku do 2024 r. i przewyższyły o blisko jedną czwartą poprzedni rekord 6,5 mld euro, który padł w pandemicznym 2021 r. Łącznie inwestycje Grupy EBI nad Wisłą przekroczyły już 100 mld euro.

„Rekordowe 8 miliardów euro podpisanych umów przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, które przekładają się na inwestycje równe 2,5% naszego PKB, pokazuje, że jesteśmy nowoczesnym, odpowiedzialnym współarchitektem rozwoju, który łączy dynamiczny wzrost z innowacją, transformacją energetyczną i stabilnością makroekonomiczną” – wskazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Finansowanie przyznane w Polsce na rzecz projektów korzystnych dla klimatu i środowiska, w tym wielowymiarowej transformacji energetycznej, wzrosło ponad dwukrotnie w ujęciu rocznym do 5,5 mld euro w 2025 r. EBI udzielił wiodącego wsparcia na rzecz morskich farm wiatrowych, które w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego budują Polska Grupa Energetyczna (PGE) i duńska firma Ørsted (Baltica 2), Polenergia i norweski koncern Equinor (Bałtyk 2 i 3), a także joint venture francuskiej ENGIE i hiszpańskiej EDPR (BC-Wind). Po zakończeniu budowy morskie farmy wiatrowe współfinansowane przez bank odpowiadać będą za prawie 10% produkcji energii elektrycznej w Polsce i dostarczą czystą energię do ponad jednej trzeciej gospodarstw domowych w kraju, podkreślono.

Na lądzie EBI zawarł umowę kredytową z PGE o wartości ok.520 mln euro na rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym budowę instalacji fotowoltaicznych.

Jako sprawdzony partner największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, bank podpisał także umowy finansowe o wartości 2,9 mld euro na rozbudowę i modernizację sieci transportu oraz zrównoważony rozwój miast i regionów. Z tej puli rekordową kwotę 2,6 mld euro przeznaczono na sieć połączeń komunikacyjnych, w tym kluczowe odcinki dróg ekspresowych S17 i S74 w południowo-wschodniej Polsce, a także ważną linię kolejową w województwie świętokrzyskim. Poza stymulowaniem aktywności gospodarczej, inwestycje te odpowiadają również na potrzeby mobilności wojskowej, wymieniono.

Współfinansowane przez EBI programy inwestycyjne miast, w tym Gdańska, Szczecina i Lublina pozwolą na budowę wysokiej klasy infrastruktury cywilnej, a wsparcie dla województwa kujawsko-pomorskiego wspomogło budowę szpitala.

Ponadto Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który wchodzi w skład Grupy EBI, stworzył wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowy fundusz funduszy o wartości 1,5 mld zł w celu wzmocnienia ekosystemu finansowania przedsięwzięć podwyższonego ryzyka w Polsce. Fundusz Future Tech Poland to jeden z filarów krajowego programu mobilizacji inwestycji Innovate Poland. Poza działaniem na rzecz konkurencyjności gospodarki i promowaniem najlepszych polskich technologii, Grupa EBI tradycyjnie finansowała zwiększoną dostępność kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a nasze środki dotarły do ponad 41 000 firm w Polsce, wspierając ponad pół miliona miejsc pracy.

„W 2026 r. Grupa EBI zakłada utrzymanie łącznego poziomu inwestycji w Europie i na świecie na rekordowym poziomie 100 mld euro. Pierwsze umowy zawarte w tym roku w Polsce podkreślają wszechstronny wkład banku w zrównoważony rozwój 20. gospodarki świata” – czytamy dalej.

EBI i Ministerstwo Finansów ogłosiły dziś zawarcie umowy o wartości 500 mln euro z 1,3 mld euro nowych środków przyznanych przez bank w celu wsparcia rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Finansowanie dla małych przedsiębiorstw rolnych i indywidualnych rolników posłuży realizacji szerokiego wachlarza inwestycji związanych m.in. z cyfryzacją, efektywnością energetyczną, zalesianiem i ochroną gleby oraz dobrostanem zwierząt w produkcji żywności. To już trzecia tego typu umowa Grupy EBI w Polsce – dwie poprzednie opiewały na łączną kwotę 1,4 mld euro i zostały w pełni i efektywnie wykorzystane.

Ponadto bank udzielił w styczniu b.r. pożyczki o wartości 33 mln euro na rzecz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 (WZL1) na rozwój nowych kompetencji serwisowych i zaplecza technicznego, co wesprze modernizację polskiego przemysłu i pomoże wzmocnić autonomię Europy w newralgicznym sektorze bezpieczeństwa i obronności. Umowa wpisuje się zarówno w polską strategię wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki UE i NATO, jak i w priorytetowy kierunek inwestycyjny Grupy EBI jakim jest wspieranie europejskiego sektora obronnego.

„Wraz z końcem miesiąca kończy się również sześcioletnia kadencja Polski w zarządzie Grupy EBI. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, władze banku rozpatrują obecnie nominację zgłoszoną przez Chorwację na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w krajach konstytuanty obejmującej Polskę, Chorwację i Węgry” – zakończono.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem udzielanie kredytów długoterminowych na rzecz realizacji ośmiu priorytetów.

Źródło: ISBnews