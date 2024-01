Budowanie struktury kapitałowej to pierwszy krok w usystematyzowaniu ekspansji zagranicznej i tworzeniu centralnej wartości grupy spółek, właściciela technologii i generalnego dystrybutora optymalizatorów zużycia energii elektrycznej z Polski. Dziś Ecnology to zakłady produkcyjne w Tajlandii, portfel klientów na całym świecie oraz szereg projektów R&D. W nowej strukturze spółka będzie oparta o jednego właściciela technologii i rozproszoną sieć dystrybutorów, co pozwoli na szybszy rozwój obecności na wielu rynkach oraz realizacje strategicznych planów, w tym szykowanego otwarcia się na rynek detaliczny. Odwrócone wejście na parkiet zostało zrealizowane przez przejęcie spółki Acartus S.A., po zmianie nazwy Ecnology Group S.A.

Ecnology sp. z o.o. jest dystrybutorem opatentowanej technologii oraz urządzeń Smart Optimizer ECOD na terenie Europy, oraz wybranych krajów Bliskiego Wschodu. Grupa prowadzi działalność na kilku płaszczyznach. Produkcja urządzeń na rynek B2B realizowana jest przez firmę Feigin Electric, mieszczącą się w Bangkoku. Dystrybucja na rynek europejski i Bliski Wschód przez Ecnology sp. z o.o.; natomiast badania, rozwój i wdrożenie na rynek B2C prowadzone przez Mundio sp. z o.o. Po przekształceniach, dotychczasowi właściciele pozostaną w akcjonariacie, a także w organach zarządczych i nadzorczych spółki. Mając na uwadze dobro akcjonariuszy spółki Acartus, proces przejmowania spółki został zrealizowany nie przez emisję nowych akcji, lecz przez zakup od głównych akcjonariuszy akcji już istniejących.

Na czym zarabia Ecnology

Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej regulują napięcie energii elektrycznej w sieci jako 230 V o tolerancji +/- 10%.; natomiast urządzenia elektryczne projektowane są w taki sposób, aby mogły optymalnie pracować w zakresie od 207 V do 253 V. W praktyce oznacza to tyle, że za wahania poziomu napięcia, które powodują nadmierne zużycie energii elektrycznej, płacą odbiorcy końcowi. Technologia Ecnology zapewnia optymalizację parametrów prądu w sieciach elektrycznych, generując efekt 8-12% oszczędności na rachunkach za prąd oraz dłuższą żywotność wykorzystywanego sprzętu. Urządzenia Smart Optimizer ECOD posiadają moduł rejestracji parametrów prądu oraz generowanych oszczędności wyrażonych w kWh, oraz kilogramach CO2. Technologia zawdzięcza swoją wysoką funkcjonalność kompaktowym rozmiarom nieosiągalnym dla światowej konkurencji. Kompaktowe rozmiary umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni kluczowych odbiorców technologii m.in. sektorze HoReCa, FMCG, budynkach użyteczności publicznej, biurowcach i firmach przemysłowych. Średni czas zwrotu z inwestycji w technologię to 3-4 lata.

Tradycyjne optymalizatory napięcia obniżają napięcie, ale generują straty energii związane z tym przekształceniem, co w konsekwencji niweluje oszczędności. Urządzenia Ecnology minimalizują straty do poziomu 0,3% przekształcanej energii, co zapewnia osiągnięcie oszczędności ekonomicznej oraz buduje przewagę rynkową. Pierwszym obszarem wdrażania technologii był rynek azjatycki – sieć Domino’s Pizza Singapur, potwierdziła oszczędności na poziomie 10%. Na rynku europejskim, który jest otwarty na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne, spółka już rozpoczęła współpracę z liderami sektora FMCG i HoReCa. Testy sprzedażowe przeprowadzane w warunkach rzeczywistych potwierdzają skuteczność wdrożenia. „Współpraca z dużymi korporacjami jest wyzwaniem, ale przynosi też wymierne korzyści finansowe w postaci sprzedaży tysięcy urządzeń jednemu kontrahentowi, co jest elementem naszej strategii rozwoju”, dodaje Michał Jaskowiak, prezes Ecnology sp. z o.o.

Najczystsza energia to ta, której nie trzeba wyprodukować

Implementacja technologii Smart Optimizer ECOD zapewnia oszczędności energetyczne i ekonomiczne w zakresie 8-12% dla odbiorców prądu. Oszczędność 1 kWh energii elektrycznej, przy uwzględnieniu współczynnika polskiego miksu energetycznego, oznacza ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 0,7 kg. Dbałość o optymalizację napięcia w sieciach odbiorców końcowych przyczynia się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji śladu węglowego. Optymalizacja napięcia stanowi efektywną drogę dla przedsiębiorstw do spełnienia zobowiązań wynikających z nowych regulacji. Technologia odpowiada na wyzwania stojące przed indywidualnymi konsumentami oraz przedsiębiorstwami, podążając za najistotniejszymi trendami środowiskowymi i gospodarczymi.

Dalszy rozwój działalności

Spółka zamierza budować struktury sprzedażowe na rynkach zewnętrznych poprzez tworzenie lokalnych podmiotów dystrybucyjnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było podpisanie umów z dystrybutorami w Ecnology Electronics trading L.L.C (Dubai) oraz Ecnology Sweden (Szwecja), w najbliższej przyszłości spółka Ecnology Group S.A. (dawniej Acartus S.A.) zrealizuje przejęcie pakietów kontrolnych w obu podmiotach. W obecnej fazie rozwoju, spółka nie planuje nowych emisji akcji. Grupa będzie realizować obsługę nadchodzących kontraktów i odpowiadać na rosnące zainteresowanie produktami Ecnology na rynkach światowych. Spółka będzie realizowała swoje cele w oparciu o sprzedaż bezpośrednią, leasing producencki, wynajem długoterminowy oraz dystrybucję w modelu ESCO.

