Grupa Eurocash z początkiem stycznia połączyła w jedną jednostkę swoje dwa kluczowe biznesy hurtowe – Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry – oraz zaczęła intensywnie inwestować w ceny w kanale cash & carry, podała spółka.

„Repozycjonowanie hurtu to ważny element transformacji naszego biznesu na jeszcze bardziej klientocentryczny. Połączenie Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry w jeden biznes pozwoliło nam istotnie uprościć procesy i poprawić efektywność. Od teraz oferujemy naszym klientom, w ramach jednej umowy, zakupy w najtańszych w kraju halach i zakupy z dowozem z najlepszym na rynku serwisem. Całą naszą ofertę dostosujemy do konkretnych potrzeb naszych klientów. To kolejny krok na drodze do realizacji naszej strategii na lata 2023-2025, a fuzja ta niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści dla klientów – nie tylko w postaci niskich cen w halach” – powiedział prezes Grupy Eurocash Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Połączenie spółek Dystrybucja i Cash & Carry oznacza przede wszystkim, że klienci, którzy dotychczas zaopatrywali swój sklep tylko stacjonarnie, teraz mogą bez dodatkowych formalności zamówić towar online lub przez aplikację, wybierając spośród 13 tys. produktów, z gwarancją terminowości i kompletności dostawy (99%). Z kolei klienci Eurocash Dystrybucja mogą szybko uzupełnić asortyment na hali, kupując na sztuki, a dzięki samoobsłudze przy kasie ominąć kolejki. Wsparciem przy zakupach w obu kanałach jest także jeden opiekun klienta z wiedzą o ofertach dostępnych w dostawie do sklepu i na hali. Przedsiębiorcy mogą też czerpać korzyści ze współkupowania w halach i z dostawą. Klienci franczyzowi mogą zaś korzystać z tych samych warunków rabatowych niezależnie od tego, w którym kanale zrealizują swoje zakupy, podano.

„Porównaliśmy swoje oferty z konkurencją i zbadaliśmy koszyk 50 TOP produktów dla sklepów niezależnych. Niektóre artykuły oferujemy o nawet 20% taniej! Chcemy, żeby nasi klienci o tym wiedzieli. Inwestujemy w ceny, bo chcemy zapewnić im dostęp do szybkich i tanich zakupów na hali, aby mogli skutecznie konkurować m.in. z dyskontami. Cena na półce to kryterium numer jeden w wyborze miejsca zakupów, co potwierdza się w wielu badaniach” – dodał członek zarządu Grupy Eurocash odpowiedzialny za sprzedaż w połączonym segmencie hurtowym Tomasz Polański.

Grupa Eurocash zarządza obecnie liczącą 177 lokalizacji siecią hal cash & carry działających w całym kraju. Do ub.r. hale działały w ramach odrębnej spółki, ale obecnie zarządza nimi zintegrowana jednostka Eurocash Dystrybucja i Cash & Carry, podano.

Spółka zaznaczyła też, że połączenie jednostek biznesowych Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry nastąpiło zgodnie z założeniami strategii na lata 2023-2025, którą Grupa ogłaszała latem 2022 r. Eurocash zaprezentował wówczas plan stworzenia sprawnie działającej, funkcjonalnej hurtowni omnichannel, która będzie odpowiadać na potrzeby zakupowe przedsiębiorców na tym samym, wysokim poziomie w wielu różnych kanałach. Ważną częścią tej zmiany miała być transformacja cyfrowa, która skupiła się wokół eurocash.pl. To właśnie ta platforma stała się bazą do integracji działalności hurtowej Grupy, odpowiadającej dziś za 3/4 przychodów.

W ramach strategii Eurocash działa też na rzecz budowy platformy technologicznej dla detalistów, rozwijając i wdrażając na rynek kolejne rozwiązania technologiczne dedykowane lokalnym sklepom. Ostatnim filarem strategii jest organizacja franczyz i systemów partnerskich, w które Grupa – organizator m.in. sieci Delikatesy Centrum, Groszek, ABC, Lewiatan, Gama, Euro Sklep czy Duży Ben – chce cały czas inwestować, podano także.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksów mWIG40 i WIG30.

