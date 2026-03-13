Grupa Euvic zawarła umowę inwestycyjną nabycia za 3 mln USD fińskiej spółki Moretime, rozwijającej rozwiązania automatyzujące procesy biznesowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, podało Euvic.

„Grupa Euvic przyspiesza zagraniczną ekspansję i inwestycje w technologie oparte na sztucznej inteligencji. Po styczniowym debiucie giełdowym, będącym efektem odwróconego przejęcia eoNetworks, spółka konsekwentnie realizuje strategię wzrostu poprzez działania w obszarze fuzji i przejęć. W lutym podpisała list intencyjny dotyczący nabycia 51% udziałów w rumuńskim Yalos Labs. Teraz inwestuje w Finlandii, podpisując umowę inwestycyjną z firmą Moretime” – czytamy w komunikacie.

Celem transakcji jest wzmocnienie oferty Euvic dla klientów w krajach nordyckich oraz rozwój kompetencji w obszarze automatyzacji procesów biznesowych. Inwestycja jest elementem strategii budowy oferty wspierającej transformację cyfrową przedsiębiorstw oraz zwiększania obecności Grupy na rynkach zagranicznych. Transakcję realizuje Euvic Ukraina. Jednym z partnerów finansujących inwestycje zagraniczne Euvic Ukraina jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN z Grupy PFR, podano także.

„W ostatnich latach dzięki aktywności w obszarze fuzji i przejęć portfel spółek Grupy znacząco się powiększył. Wsparcie PFR pozwala nam rozwijać aktywa i inwestować w podmioty o międzynarodowym potencjale – dotychczas głównie w Ukrainie. Tym razem skupiliśmy się na fińskiej spółce Moretime oraz możliwościach wykorzystania AI i automatyzacji” – powiedział wiceprezes Euvic, prezes Euvic Ukraina Łukasz Czernecki, cytowany w materiale.

Klienci oraz oferta Moretime wzmocnią działalność Euvic na rynku skandynawskim, gdzie Grupa działa od ośmiu lat – od 2018 roku w Szwecji, a od 2024 roku również w Finlandii, podano także.

Grupa Euvic specjalizuje się w projektowaniu, budowie i integracji złożonych systemów informatycznych. Oferuje także rozwój oprogramowania, usługi infrastrukturalne, outsourcing IT, cybersecurity oraz consulting. Spółka posiada udziały w kilkudziesięciu podmiotach w Polsce i za granicą oraz rozwija działalność międzynarodową m.in. w Europie Zachodniej, USA, Dubaju i Ukrainie.

Źródło: ISBnews