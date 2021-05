Euvic dokonał akwizycji Sirocco Mobile – spółki specjalizującej się w rozwoju systemów IT oraz aplikacji mobilnych, podała Grupa Euvic. Przejęcie Sirocco Mobile stanowi znaczące wzmocnienie kompetencji jednego z pięciu filarów biznesowych Grupy – Software Development – w obszarze rozwoju systemów biznesowych i rozwiązań mobilnych. Transakcja jest jedną z serii zapowiedzianych przez Euvic na I połowę roku, podkreślono.

Celem polityki inwestycyjnej Euvic jest rozwój unikalnej i kompleksowej oferty w obszarze IT, dzięki czemu grupa jest dla klientów silnym partnerem cyfrowej transformacji. Po rozpoczętych w minionym roku przejęciach spółek z obszaru outsourcingu kompetencji IT, digital marketingu i infrastruktury IT Grupa wzmacnia ofertę w zakresie rozwoju i wdrożeń rozwiązań mobilnych oraz systemów IT kompetencjami zespołu Sirocco Mobile, podano.

„Specjalizacja, jaką rozwijamy w ramach grupy z udziałem Sirocco Mobile, doskonale wzmacnia naszą dotychczasową ofertę z zakresu rozwoju oprogramowania, w szczególności zaawansowanych systemów biznesowych i mobile. Pozwoli nam to korzystać z silnych w tym obszarze kompetencji, know-how oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów i kadry zarządzającej Sirocco, popartego szerokim portfolio projektów dla międzynarodowych klientów. Dzięki temu będziemy wzmacniać przewagę konkurencyjną w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania, technologie i praktyki, z których będą mogli korzystać nasi klienci, niezależnie od branży i skali biznesu, jaki prowadzą” – powiedział prezes Euvic Wojciech Wolny, cytowany w komunikacie.

„Dołączenie do Grupy Euvic daje nam możliwość kontynuacji naszej core’owej działalności na zdecydowanie większą skalę, warunki do dalszego dynamicznego rozwoju i szanse na wykorzystanie potencjału naszych relacji biznesowych” – dodał prezes Sirocco Mobile Ludwik Żółtowski.

Sirocco oferuje pełną gamę produktów na urządzenia mobilne oraz dedykowane oprogramowanie biznesowe. Do grona partnerów biznesowych Sirocco Mobile należą przedstawiciele branży automotive, e-commerce, medialnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej. Dzięki wieloletniej współpracy z wieloma uznanymi podmiotami w Polsce i na świecie spółka posiada renomę oraz atrakcyjny portfel klientów. Bogata sieć relacji biznesowych spółki pozwala przewidywać skuteczne wykorzystanie efektu synergii w bliskiej przyszłości, podkreślono.

Sirocco Mobile będzie współtworzyć ofertę filaru Software Development, który wraz z czterema pozostałymi (Body/Team Leasing, Infrastruktura IT, Innowacje i Digital) stanowi kompleksową ofertę IT Grupy Euvic dla biznesu.

Sirocco Mobile powstało w 2008 roku. Spółka wykorzystuje najnowsze trendy w zwinnym zarządzaniu projektami (agile), blisko współpracuje z klientami w celu maksymalizacji wartości biznesowej tworzonego oprogramowania oraz stawia na najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań. Obecnie firma zatrudnia ponad 80 specjalistów IT pracujących nad oprogramowaniem dla biznesu, rozwojem systemów biznesowych i rozwiązań z zakresu mobile.

Euvic opiera swoją działalność na 5 kluczowych filarach: software development, body/team leasing, IT infrastructure, innovations oraz digital. W 2020 roku przychód wszystkich spółek w Grupie Euvic wyniósł ok. 650 mln zł, a EBITDA 50 mln zł.

