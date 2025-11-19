Grupa Fabrity wypłaci 1 zł na akcję warunkowej dywidendy uzupełniającej za 2024 r., podała spółka. Dzień dywidendy został ustalony na 24 listopada, a jej wypłata na 5 grudnia br.

Wraz z wypłatą dywidendy uzupełniającej do akcjonariuszy trafi łącznie 4,3 zł dywidendy za ub.r., co oznacza stopę dywidendy wobec obecnego kursu na poziomie 16%, podano w komunikacie.

„Podstawowa dywidenda za rok 2024 miała łącznie wartość 8,5 mln zł, z czego blisko 3 mln zł (1,3 zł na akcję) zostało wypłacone w formie zaliczki w listopadzie zeszłego roku, a w czerwcu br. do akcjonariuszy trafiło pozostałe blisko 5,6 mln zł (2 zł na akcję). Walne zgromadzenie zamykające rok 2024 podjęło uchwałę o wypłacie uzupełniającej dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję (blisko 2,8 mln zł), jeśli do końca listopada br. spółka otrzyma zwrot nadpłaconego podatku CIT za 2022 rok z tytułu zastosowania ulgi holdingowej przy sprzedaży zależnej spółki chmurowej Oktawave do Netii (Grupa Polsat Plus). Zwrot kwoty głównej i odsetek – łącznie prawie 3,3 mln zł – wpłynął już na rachunek Fabrity, w związku z czym zarząd i rada nadzorcza niezwłocznie podjęli stosowne uchwały, aby wykonać uchwałę nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 5 czerwca br.” – czytamy w komunikacie.

Grupa Fabrity (do 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews