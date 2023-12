Grupa IAI, kontrolowana przez MCI Capital, przejęła pakiet większościowy firmy AtomStore specjalizującej się w rozwiązaniach dla profesjonalnych sprzedawców w e-commerce, podały spółki.

„Jeden z najmocniejszych graczy na polskim rynku e-commerce – Grupa IAI – wzmacnia swoją pozycję rynkową. Spółka podpisała umowę na zakup pakietu większościowego AtomStore – platformy e-commerce dla dużych i średnich sklepów. Umowa nabycia zakłada również opcję zakupu pozostałych udziałów w ciągu kilku lat” – czytamy w komunikacie.

„Wzmacniamy pozycję grupy na konkurencyjnym rynku włączając do niej AtomStore. To świetny i dobrze zarządzany zespół, który osiąga imponujące sukcesy szczególnie w obszarze obsługi dużych klientów. Atom Store stanowi idealnie pasujący kawałek układanki do naszej strategii i wartości. Grupa koncentruje się na ofercie dla sklepów poszukujących profesjonalnych rozwiązań i chcących dynamicznie rosnąć na wymagającym rynku e-commerce” – dodał CEO Grupy IAI Michał Paschalis-Jakubowicz, cytowany w materiale.

Podkreślił, że profil działania AtomStore znakomicie uzupełnia ofertę w segmencie najbardziej wymagających klientów. Grupa IAI planuje w ramach współpracy rozszerzenie oferty obu organizacji i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań przy zachowaniu modelu biznesowego, orientacji na klienta i elastyczności AtomStore.

„Dołączenie do Grupy IAI to potwierdzenie najwyższych aspiracji zespołu AtomStore. Chcemy być platformą pierwszego wyboru dla średnich i dużych sklepów internetowych. W najbliższych latach planujemy dalszy rozwój oferty w zakresie e-commerce enterprise, mobile commerce oraz B2B. Jednocześnie będziemy mogli zaoferować naszym klientom bardzo ważne rozwiązania stworzone przez IAI jak płatności, usługi brokerskie Smile czy wygodny „checkout”. Dołączenie do grupy IAI to także potwierdzenie dla wszystkich obecnych i przyszłych klientów, iż AtomStore jest partnerem godnym zaufania” – powiedział współzałożyciel i CEO AtomStore Łukasz Plutecki.

AtomStore będzie działać w ramach Grupy IAI jako samodzielny podmiot. Oznacza to, że zachowa unikalny charakter i ofertę oraz własną markę. Założyciele zarządzający obecnie spółką będą kontynuowali swoją misję po transakcji korzystając ze wsparcia i możliwości wynikających ze współpracy z Grupą IAI, dodano w informacji.

„Strategiczna inwestycja w AtomStore to kolejny dowód na zaangażowanie Grupy IAI w długoterminowy rozwój oraz mocny krok w kierunku wzrostu wartości całej Grupy […] Transakcja zaowocuje zwiększeniem GMV Grupy o 2 mld zł, co poskutkuje wzmocnieniem jej wiodącej pozycji na rynku” – czytamy dalej.

IAI S.A. oferuje produkty: IdoSell (najbardziej dochodową platformę sklepową w kraju z GMV na poziomie 16,5 mld zł) oraz IdoBooking (channel manager dla branży najmu krótkoterminowego). W sierpniu 2021 roku spółka przejęła 51% udziałów węgierskiego lidera e-commerce Shoprenter. Do IAI S.A. należy również spółka-córka IdoPayments sp. z.o.o., która istnieje od 2020 r., a w listopadzie ubiegłego roku otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na świadczenie usług o charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

AtomStore sp. z o.o. to platforma e-commerce w modelu SaaS tworząca sklepy internetowe dla średnich i dużych sklepów rozwijana od 2010 r. Firma współpracuje z takimi markami, jak Cocolita, DeeZee, HalfPrice czy iSpot. Oferuje kompleksową usługę w zakresie analizy, projektowania, wdrażania i utrzymania sklepów internetowych. W 2023 r. sklepy korzystające z systemu AtomStore wygenerują ponad 8,5 mln zamówień i ok. 2,3 mld zł GMV.

