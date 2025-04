INC SA wraz z Domem Maklerskim INC oraz INC Private Equity ASI odnotowało wartość rynkową papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na koniec I kw. br. w wysokości 6,87 mln zł wobec 4,46 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka.

„INC SA wraz z Domem Maklerskim INC SA oraz INC Private Equity ASI SA:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2025 r.: 6 867 tys. zł wobec 4 461 tys. zł na dzień 31.12.2024

2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC SA, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2025 r.: 3 398 tys. zł wobec 3 095 tys. zł na dzień 31.12.2024 r.

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2025 r.: 3 559 tys. zł wobec 2 252 tys. zł na dzień 31.12.2024 r.

4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital ASI (1 254 713 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity ASI, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.03.2025 r.: 5 881 tys. zł, wobec 5 881 tys. zł na dzień 31.12.2024 r.

Ww. spółki (INC SA wraz DM INC SA i INC Private Equity ASI SA) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych” – czytamy w komunikacie.

Ponadto Carpathia Capital ASI, w której INC SA posiada 29,85% w kapitale zakładowym i 43,34% w głosach ogółem, miała następujące kwartalne dane finansowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2025 r.: 3 911 tys. zł wobec 2 772 tys. zł na dzień 31.12.2024 r.

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2025 r.: 113 tys. zł wobec 362 tys. zł na dzień 31.12.2024 r.

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2025 r.: 3 273 tys. zł wobec 3 912 tys. zł na dzień 31.12.2024 r.

Spółka w I kwartale 2025 roku nie nabyła akcji i udziałów w ramach inwestycji IPO i pre-IPO. Carpathia Capital ASI SA nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi), podano także.

Od 2006 r. INC jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews