Grupa INC przygotowuje kilka debiutów nowych emitentów na rynku głównym GPW i NewConnect w perspektywie 2026 r., podała spółka.

„W perspektywie 2026 roku Grupa INC planuje dalszy rozwój działalności transakcyjnej w Domu Maklerskim, w tym realizację kolejnych ofert typu ABB i IPO. Grupa INC przygotowuje kilka debiutów nowych emitentów zarówno na rynek główny, jak i NewConnect, m.in. Botanika, Do Rzeczy, Signius oraz Kombinat Konopny, a także złożenie prospektów emisyjnych dla kolejnych projektów” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za 9 miesięcy br.

W obszarze działalności INC na rynku NewConnect w III kwartale zadebiutowała spółka Baseig, a w całym 2025 roku na rynek wprowadzono również spółkę Mazop. Obecnie finalizowany jest proces wprowadzenia Purple Ray Studio. W listopadzie złożono z kolei wniosek o wprowadzenie do obrotu spółki Kombinat Konopny. INC pełni obecnie rolę autoryzowanego doradcy dla 39 emitentów, w tym 5 spółek

notowanych na rynku głównym GPW, podano także.

„Grupa INC SA opublikowała wyniki finansowe za okres od stycznia do końca września 2025 roku. Przychody ze sprzedaży usług osiągnęły poziom 6,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniosły 4,2 mln zł. Zysk na sprzedaży usług wyniósł 4,2 mln zł, co oznacza wzrost o 107% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,3 mln zł, podczas gdy

w 2024 roku Grupa wykazała stratę operacyjną rzędu 5,1 mln zł. Skonsolidowany zysk netto za trzy kwartały 2025 roku wyniósł 1,275 mln zł, wobec straty netto 4,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku” – czytamy dalej.

Dom Maklerski INC SA uczestniczył od początku 2025 roku do końca listopada w transakcjach o łącznej wartości 148,6 mln zł, obejmujących 16 projektów, z czego w III kwartale zrealizowano cztery transakcje o wartości 12,9 mln zł. Wśród nich dominuje działalność związana z obsługą ofert typu ABB, obejmujących m.in. transakcje spółek Answear (100 mln zł), Mennica Skarbowa (11,2 mln zł) i Genomtec (9,4 mln zł). W 2025 roku przeprowadzono także trzy oferty publiczne o charakterze IPO: Purple Ray Studio (3,2 mln zł), Baseig (2 mln zł) oraz Do Rzeczy (1,8 mln zł). W segmencie emisji z prawem poboru zrealizowano m.in. oferty Pure Biologics (4 mln zł) oraz MedTech (6 mln zł), obie w III kwartale, wymieniono także.

INC SA działa w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym. Od 2006 r. jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews